David Calles es uno de los jugadores del momento en el Badajoz. Aunque solo se ha perdido un partido en toda la temporada (en Calamonte), ... es ahora cuando se ha ganado un puesto entre los fijos después de un inicio con titularidades intermitentes. Su 'prime' coincide con su renovación para seguir otra temporada más y en la que está convencido será en Segunda RFEF. David Calles Díaz (Badajoz, 2002) lleva el ADN blanquinegro impregnado desde pequeño y como canterano representa ese sentimiento que comprende y conecta con el Nuevo Vivero. Una afición con la que se identifica y a la que espera recompensar tantos sofocones en forma de alegría con el ansiado ascenso.

–Sin hacer mucho ruido se ha afianzado en el once las últimas seis jornadas.

–Trato de luchar siempre por conseguir minutos. Soy un jugador que acepta los roles y si me toca ser suplente algunos partidos nunca voy a poner mala cara. Siempre voy a dar lo máximo de mí para conseguir todos los minutos posibles y ahora que estoy teniendo la suerte de contar con más minutos voy a tratar de dar lo máximo posible y que no me quiten de ahí.

–Aunque siempre ha contado para los dos entrenadores porque solo se ha perdido un partido, ¿siente ahora más confianza con la llegada de David González?

–También con Luis sentía que tenía confianza, a lo mejor no contaba con tantos minutos, pero sí me daba la confianza para los últimos minutos. A lo mejor pensaba que era más revulsivo. Y ahora con este entrenador también se han dado las circunstancias, como la lesión de Álex Herrera y tener que jugar de lateral izquierdo, de poder contar con más minutos. Me siento con mucha confianza y muy contento.

–¿Cómo están los ánimos en el vestuario para estas tres últimas jornadas?

–Estamos con el ánimo completo. Tenemos muchas ganas. Con el nuevo entrenador no hemos perdido todavía ningún partido. Queremos sacar todas las victorias que nos quedan para tratar de alcanzar el mejor puesto posible de cara a los playoffs. Estamos con muchas ganas y cargados de ánimo.

ENFADO DE LA AFICIÓN «Es entendible que nos piten, eso nos sirve para darnos cuenta de que no estamos haciéndolo bien» David Calles Jugador del Badajoz

–¿Entiende el cabreo de la afición por la primera parte del otro día?

–Sí, sí, totalmente. La verdad es que salimos que no sabíamos qué hacer con el balón, estábamos un poco trotones. No es excusa, pero ya está. Es entendible que nos piten, eso nos sirve para darnos cuenta de que no estamos haciéndolo bien. También el míster nos dio un toque de atención al descanso y gracias a Dios cuando salimos en la segunda parte nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer y todo fue rodado.

–El entrenador también expresó su tremendo enfado en rueda de prensa. ¿Qué les dijo en el descanso?

–Nos dio un toque de atención. Tampoco voy a decir las palabras exactas, pero nos puso colorados un poco al vestuario, nos tocó el orgullo y salimos con el cuchillo entre los dientes.

TOQUE AL VESTUARIO «El míster nos puso colorados, nos tocó el orgullo y salimos con el cuchillo entre los dientes» David Calles jugador del Badajoz

–Está claro que así el equipo no genera confianza para tener que jugarse un ascenso.

–Totalmente. De cara a un playoff y sobre todo si queremos ascender, que es el objetivo principal, tenemos que tener la actitud y el juego que tuvimos en la segunda parte, si jugamos como lo hicimos en la primera parte no vamos a ningún lado.

–¿Ve al equipo preparado para pelear por el ascenso en caso de entrar en playoff?

–Por supuesto. Lo demostramos en la segunda parte. Este equipo es capaz de hacer muchas cosas y muy bien. Las herramientas y la calidad las tenemos. Es una plantilla que va sobrada de calidad y optamos al ascenso, que es lo que queremos.

–El Badajoz recupera la plaza de playoff en casa, pero la pierde fuera y ahora vienen dos salidas consecutivas, toca cambiar la dinámica.

–Lo principal ahora es ganar todos los partidos que nos quedan. Ir partido a partido y sobre todo que no nos saquen de la zona de playoff, quedarnos ahí y si podemos escalar puestos para tener mayores ventajas mejor.

«Sabemos que es una jornada vital de cara al playoff y estamos concienciados» David Calles Jugador del Badajoz

–Esta jornada el Diocesano juega en Almendralejo y de darse los resultados podrían dejar la clasificación para el playoff prácticamente hecha. ¿El vestuario es consciente de que es el momento de ganar fuera?

–Sabemos que esta jornada es crucial. Si ganamos y el Diocesano pierde contra el Extremadura nos pondríamos a 5 puntos a falta de 6. Sabemos que es una jornada vital de cara al playoff y estamos concienciados.

SENTIMIENTO DE CANTERANO «Duele salir con esa tensión de si no nos metemos que sea una catástrofe y decepcionar a la afición» David Calles Jugador del Badajoz

–¿Cuánto duele para un canterano una temporada como esta de no estar a la altura de las expectativas?

–Duele mucho. Nosotros intentamos luchar por el primer puesto y el ascenso directo, pero sabíamos que iba a estar complicado porque hay equipos buenos como el Extremadura o el Jaraíz, que sido la gran sorpresa y sigue ahí arriba peleando. Sabíamos que el ascenso directo también era complicado. Con los últimos resultados que nos han sacado del playoff y la incertidumbre de no saber si nos vamos a meter para un canterano duele y pesa mucho en los partidos porque sales con esa tensión de ver qué va a pasar, de que si al final no nos metemos va a ser una catástrofe y una decepción para toda la afición. Te confunde y te juega malas pasadas. Pero yo soy fuerte de mente, no me dejo llevar por las emociones y trato de rendir lo máximo posible.

–Hace unos días se anunciaba su renovación, ¿esperaba la llamada del club?

–Sí que esperaba la llamada. Mi intención siempre ha sido estar aquí en mi casa. Los años que salí fuera fue por los estudios porque no podía entrenar por la mañana y tuve que salir, sino me hubiese quedado en el club encantado. Mi intención no es irme fuera ahora mismo, es quedarme en casa. No hubo ningún problema, en cosa de uno o dos días ya estaba la renovación hecha.

–¿Y dónde se ve jugando, en Tercera o en Segunda RFEF?

–En Segunda RFEF.

–¿Cree que si no se sube el Badajoz saldrá otra vez en Tercera?

–Lo que tengo entendido es que sí. Eso han dicho los directivos. Pero tampoco puedo decir mucho más porque es algo del club.

–¿No le inquieta todos los problemas que sacuden al club continuamente?

–Un poco de incertidumbre sí te causa porque es normal. Pero lo que tenga que pasar pasará. Con la conciencia tranquila de hacer lo que quiero, que es estar aquí, y si luego no se puede, el club desaparece o lo que sea, pues ahí ya no se puede hacer más.

MENSAJE A LA AFICIÓN «Que estén con nosotros a tope y que no se desanimen porque nos han visto que somos capaces de hacerlo bien. Les necesitamos más que nunca» David Calles Jugador del Badajoz

–¿Qué le diría a la afición?

–Que estén con nosotros a tope y que no se desanimen porque nos han visto que somos capaces de hacerlo bien. Que estén con nosotros a muerte porque les necesitamos más que nunca. Si la afición y el equipo somos uno esto va a salir adelante y como un tiro.