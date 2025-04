Una oposición y un ascenso en el mismo día

Asegura que está deseando que llegue y que no siente demasiada presión, pero es evidente que este sábado puede ser un día de locos para ... Juanjo Chavalés. Uno de esos que quedan grabados para siempre en nuestra retina. El extremo del Coria, autor del tanto de la esperanza en Murcia (1-1) que alberga serias opciones de ascenso para el CD Coria, se examinará en las oposiciones de Magisterio el mismo día en que el cuadro celeste se juega pertenecer de pleno derecho a la Segunda RFEF.

No será un sábado cualquiera para el futbolista cauriense, que siguió con sus estudios y acabó la carrera. Tendrá que madrugar para estar en la 'pole' de las 8.00 de la mañana en la Facultad de Derecho de Cáceres para la oposición a maestro. Serán, según relata, dos horas de prueba. Una vez haya templado los nervios, tocará un cambio radical de chip, una desconexión absoluta, y mentalizarse de que a las 20.00 horas en el estadio La Isla de Coria el conjunto local tiene una cita histórica ante el Murcia Imperial, el último duelo por el retorno a la ansiada Segunda RFEF. Casi nada.

Resulta que Chavalés no es el único que se encuentra en esta misma situación. Su compañero Manuel Martín, lateral derecho, también se presenta a la oposición el sábado, aunque él viene de Ciencias del Deporte y la prueba que hace será la de profesor. «Es muy curioso, sí, que lo tengamos los dos la misma mañana del partido. Es mucha tensión, pero si te soy sincero tengo más tensión por el partido que por el examen, porque este año son oposiciones de estabilización y el año que viene tendría otra oportunidad. Es el primer año que me presento y voy para comprobar cómo es y eso. Espero que haya suerte y caiga alguna de las bolas que me sé bien. Cuando acabe el examen me vengo a casa a descansar y a pensar ya en el partido. Ojalá apruebe y ascendamos, sería un fin de semana redondo», comenta el jugador del Coria este miércoles justo antes de comer y justo después de estudiar.

Y es que las oposiciones, como el fútbol, son una cuestión de oportunidades. Hay que saber atraparlas. Que se lo digan al protagonista de esta historia, que afronta su cuarto intento de ascenso con el Coria, un club por el que ha entrado y salido en tres ocasiones a lo largo de su trayectoria deportiva. «Es muy difícil siempre un ascenso, pero ojalá a la cuarta lo consiga y se pueda disfrutar en Coria de la Segunda RFEF. Tengo muy buena relación con el club y el presidente y hay mucha confianza mutua». Nada más salir de juveniles con el cuadro celeste se quedó a las puertas del playoff. La segunda vez les eliminó el Getafe de las eliminatorias, y la tercera fue el playoff a Primera RFEF donde cayeron ante La Nucía.

«Estamos deseando que se acorte la semana para que llegue ya el partido, pero no por nervios, son más ganas que nervios. Estamos muy concentrados en lo que tenemos que hacer para que salga bien todo. Mi gol es una inyección de moral para todos. Vimos que les podíamos hacer daño y eso nos da confianza en lo que hacemos. Vemos vídeos, estudiamos informes de ellos..., pero hasta que no te los encuentras de frente no sabes realmente cómo son. Jugamos bastante bien, cómodos. No nos asustó la Condomina, al revés, nos motivó. No estamos acostumbrados a estos campos tan grandes, no somos profesionales, y hay que aprovechar la oportunidad, no estar acobardados y atacarles», contesta respecto al encuentro de ida en Murcia.

Un choque en el que Chavalés fue decisivo con un fantástico gol tras una contra de libro ejecutada con maestría por el de Torreorgaz, donde nació en 1993. «El gol salió bien. Mercadal hace medio gol con su control tan difícil, pase a la banda para mi carrera y que pueda encarar saliendo desde el banquillo de ellos hasta la portería. La verdad es que te da tiempo a pensar muchas cosas en toda esa carrera», recuerda.

Sobre ese partido de ida, Juanjo Chavalés valora el buen desempeño de los caurienses y hasta lamenta no haber regresado a Extremadura con un marcador 'más' solvente. «Ellos tuvieron un poco más el dominio del balón, pero no el dominio del partido. Nosotros sin balón cerramos bien los espacios. Si analizas las ocasiones más claras son nuestras, por eso nos quedó la pena de no haber traído un resultado mejor. Pero las sensaciones fueron muy positivas porque competimos ante un buen equipo y por momentos fuimos superiores a ellos».

Muy distinta puede ser la historia este sábado en el choque de vuelta en Coria, donde se espera un enorme ambiente. «Es diferente jugar en casa o fuera. En casa somos muy fuertes, nuestra gente de La Isla será un plus. Los equipos vienen aquí, ven el ambiente, y se les complica. No sabemos qué tendrá La Isla», avisa.

El partido se ha fijado para el sábado a las 20.00 horas para no coincidir con el día grande de la fiesta de San Juan, con mucho arraigo en la localidad cacereña, y además se han bajado los precios para que el lleno sea absoluto. «Un partido de playoff se te puede ir a unos 15 euros o más, yo creo que por 5 no nos puede faltar nadie», señala un Chavalés que transformó 11 goles en la primera vuelta, demostrando que el cambio de posición de lateral a extremo fue acertado, pero en la segunda las lesiones le frenaron, aunque ahora está recuperado y espera triunfar en su 'doble oposición'.