Oliver Sierra: «Es la primera semana tranquila porque hemos perdido»

Manuel García Garrido Badajoz Viernes, 25 de octubre 2024, 20:30

La rueda de prensa de Luis Oliver Sierra circulaba este viernes por unos cauces sosegados, sin mensajes velados ni un ácido sarcasmo que suele aderezar con gotas de mordaz ironía. Incidía mucho en que su equipo debe remangarse más, aprender a jugar en el barro y dominar la cara B del fútbol tan presente en categorías amateurs como la Tercera RFEF.

Pero la pólvora regaba todo el discurso, aunque estuviera camuflada por un tono neutro. Bastaba una chispa para prender la mecha y que esa vertiente más apacible del técnico del Badajoz quedara en agua de borrajas. Y el cambio de tercio se produjo sin que se le interpelara por ningún tema escabroso, más bien al contrario, al resaltar la ausencia de noticias extradeportivas alrededor de la actualidad blanquinegra después de semanas muy movidas.

«En este país, cuando eres un desgraciado, pierdes y estás hecho un asco, no te hace caso nadie, para lo bueno y para lo malo», así, sin anestesia, para empezar, y el desarrollo de su exposición no desentonó con el nivel del prólogo. «Después de siete jornadas, la primera semana tranquila es esta, porque hemos perdido, es la única diferencia, el club sigue arruinado y hundido y el tema institucional sigue igual», espetó, para alimentar con carnaza retórica la teoría de la conspiración, «ya sabéis las cosas de dónde vienen y por qué vienen; no vamos a perder siempre y las polémicas volverán». La sorna tomó el control de su alocución y se fue retroalimentando por momentos, «sigo siendo el mismo, debe ser que se les han pasado las ganas de dar por saco».

Deslizó que los detractores se hallan agazapados para saltar a la yugular con oportunismo, «cuando ganas en el campo tienen que desestabilizarte por fuera, cuando pierdes se guardan las balas para cuando ganemos, así funciona». Por supuesto, no podía desaprovechar la ocasión para lanzar otro recadito a la prensa aleccionando sobre el papel que debe ejercer ante las informaciones que llegan con frecuencia sobre la delicada situación del club, «tenéis que rebajar la tensión y el dramita de cada semana».

En cuanto al duelo frente al Villafranca de este domingo (16.30 horas), dio un parte médico bastante detallado de la situación de los afectados por problemas físicos. La transparencia del preparador aragonés en ese sentido contrasta con el secretismo como práctica habitual de los anteriores inquilinos del banquillo pacense.

En el apartado positivo, Adán Gurdiel ha regresado a los entrenamientos a pleno rendimiento tras sus molestias musculares y podrá ser de la partida. Agustín Izquierdo parece que podrá acortar los plazos de la recuperación, aunque será baja. Dani Cordero, aquejado de un esguince de tobillo, no está al cien por cien, porque sigue con dolor, pero viajará con la expedición blanquinegra, aunque todo apunta a que Álex Herrera ocupará el flanco izquierdo de la defensa. Ginés González ha optado por jugar con una máscara lo que resta de curso en vez de pasar por el quirófano tras su fractura nasal. En cambio, Fran Miranda, tocado, es seria duda para el choque de la siguiente jornada ante el Extremadura. El centrocampista pacense cumple un partido de sanción por acumulación de amarillas.

El peor parado es Jorge Pérez, que no podrá reaparecer hasta diciembre por una rotura muscular. Con este panorama, Oliver Sierra volverá a contar con jugadores del juvenil, que han estado ejercitándose en la dinámica del primer equipo durante la semana y que completarán la lista.