Oliver Sierra: «El que se conforme con meterle cinco al Pueblonuevo es un mediocre»

Luis Oliver Sierra puede agradar más o menos al aficionado del Badajoz, pero en el púlpito no deja indiferente a nadie con su ... homilía de los viernes a mediodía. Siempre regala algún titular. O varios, normalmente hay para elegir, porque dentro de su análisis convencional siempre hay cabida para algún tipo de altisonancia discursiva. «Estamos en Tercera coyunturalmente, tenemos que saber que somos unos desgraciados». Sin anestesia, sin modificar un ápice el rictus a pesar de que un axioma de esas características iría de la mano de un arrebato de cólera en cualquier otro ponente. No es su caso, la vehemencia es su estado de ánimo convencional y lo intercala en su exposición con una naturalidad pasmosa. «Debemos estar hasta el 12 de mayo tremendamente avergonzados, da igual a quién ganemos y por cuánto, es una vergüenza para este club».

Todo venía a colación de una pregunta referida a cómo se gestionaba el apartado anímico tras una fase espesa y ahora de euforia después de la goleada balsámica del domingo pasado. «El que se conforme o caiga en la autocomplacencia por meterle cinco al Pueblonuevo o cuatro al Olivenza es un mediocre, las cotas de este equipo y estos jugadores están más arriba». El mensaje es cristalino y sin ambages, no admite relajaciones ni el más mínimo conato de resignación, «todo lo que no sea quedar campeón va a ser un fracaso y si ascendemos en el playoff será un minifracaso».

Es un modo hiperbólico de expresar lo que ya se postuló desde los albores del proyecto y así se lo inculcó a sus futbolistas, que en la mayoría de los casos han llegado de categorías superiores para afrontar el reto. «Esa mentalidad la tengo metida desde el minuto 1 en el vestuario, estamos muy incómodos y tenemos que salir lo antes posible y a base de bocados y mordiscos, no va a ser fácil pero no te puedes conformar con nada, si ganamos 3-0 había que meter cinco y si metemos cinco, siete; si no ganamos es una ruina, sin que cunda el pánico pero siendo responsables».

Más allá de lo concerniente a lo deportivo de cara al choque ante el Santa Amalia de este domingo (16.30), destacaron las impresiones del técnico aragonés sobre la renovación del convenio de cesión del Nuevo Vivero en diciembre. «Hay buena sintonía, el Ayuntamiento tiene claro que el Badajoz es uno de los principales activos de la ciudad, tenemos un estadio que tiene sentido porque existe el Badajoz». Se mostró agradecido por la predisposición del Consistorio, «han recogido el guante y nos van a ayudar en lo que puedan. No creo que haya problemas para renovar el convenio en condiciones acordes a las necesidades del club». Todo ello pese a que el alcalde, Ignacio Gragera, hace unas semanas mostró su malestar después de que el Gévora se marchara a Almendralejo para jugar su partido de Copa del Rey ante el Betis por la falta de acuerdo con los blanquinegros.