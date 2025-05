El Nuevo Vivero, termómetro para el Badajoz y el Azuaga

Este domingo (18.30) el Nuevo Vivero cita en la primera ronda territorial del playoff de ascenso a Segunda RFEF a dos equipos en las ... antípodas. El Azuaga, segundo y con su clasificación para la Copa del Rey en el bolsillo, ha mantenido hasta casi los últimos compases su puja con el intratable Extremadura por alzarse con el liderato, con una segunda vuelta espectacular, siendo el único equipo invicto en ese tramo y mostrándose como el rival a batir en este anexo del curso. Únicamente ha permanecido fuera de las posiciones de privilegio en nueve jornadas.

En el otro lado del tapete, un Badajoz que se ha metido como quinto, plaza que ha ocupado en doce ocasiones esa campaña, y que llega crispado tras mostrar una versión timorata y sin chispa, logrando el pase con suspense tras descerrajarse un tiro en el pie en Jerez que incrementó la ansiedad y la incertidumbre. Pero todo eso cuenta poco de cara a lo que viene. El oficio, la experiencia, el físico y la capacidad para dominar los registros del juego en las fases claves se imponen a unas estadísticas que ya son historia. «Los rivales nos van a poner en complicaciones, pero en esos momentos de sufrir o donde no se produzca lo que nosotros queremos también hay que apretar los dientes y sacarlo adelante». Era una de las consignas principales del técnico blanquinegro, David González, en la previa del choque, consciente de que delante tienen a un adversario con muchos argumentos. «Es un equipo de los que más me han gustado en todo el año», remarcaba, sin escatimar en elogios sobre las cualidades del conjunto de la Campiña Sur: «Son jugadores que no tienen miedo, con mucha personalidad, tienen un sistema muy marcado con sus variantes». El preparador navarro incidió en la importancia de la posesión, de apropiarse de la manija, porque el Azuaga tratará de aprovechar su calidad para establecer los tempos y controlar la situación. Y eso pasa por salir con intensidad y confianza, «esperamos asentarnos lo más rápidamente posible para hacernos dueños del balón y a partir de ahí tener esas situaciones y minimizar sus armas, tienen mucha velocidad y muy buen pie todos».

El entrenador tudelano focalizó en hacerse fuertes en su estadio y adjudicarse una renta que les permita viajar con mayores garantías al Municipal azuaguense. «Es momento de empujar todos en la misma dirección, de ponernos al frente del carro y tirar para tratar de sacarlo adelante».

Badajoz Sergio Tienza; David Calles, Jesús, Ginés, Lobato; Bermu, Fran Miranda; Jorge Barba (Gustavo, min. 82), Borja Domingo, Santi Luque; y Álex Alegría (Álex Herrera, min. 20). 0 - 0 Azuaga Álvaro Moro, Pedro Toro, Diego, Samed, Juanpe; Parada, Álex Molina, Ritoré (Manu Sarmiento, min. 66); Koffi (Pimienta, min. 75) y Chepe (David Mosquera, min. 83). Árbitro: Monroy Conde (Plasencia). Expulsó con tarjeta roja directa al local Ginés (min. 15). Amarilla a Borja Domingo, Lobato; Diego y Juanpe.

Campo: Nuevo Vivero. 5.345 espectadores.

En una coyuntura tan exigente en la que cualquier error se castiga de forma casi definitiva, a David González le preocupa la gestión del componente mental, una de las asignaturas pendientes de su plantilla, «saber que tienes una presión añadida por ser quiénes somos y por saber dónde estás nos ha pesado en muchos momentos, eso se ve en la rigidez que el jugador tiene muchas veces y el otro día la volvimos a sentir. Cuando no te salen las cosas, esa presión que se empieza a generar, ese murmullo que se empieza a escuchar, al jugador le pesa, le incomoda, le genera dudas consigo mismo». Por eso, repitió en varias ocasiones que estima que les beneficia que el desenlace de la serie se dirima lejos de sus dominios, para evitar que el posible runrún atenace y comprometa el rendimiento de sus futbolistas.

El preparador del Badajoz confirmó que tiene a su disposición a todo el plantel y la duda reside en si apostará por mantener el dibujo con dos arriba, toda vez que Borja Domingo regresa de su sanción. Durante la semana, el Azuaga se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva de Almendralejo, donde entrena el Extremadura, para preparar el encuentro en un campo con una superficie de césped natural de características similares a las del Nuevo Vivero.

El partido lo pitará Monroy Conde, árbitro de 22 años de Jerte. En sus estadísticas particulares figura que ha dirigido 13 encuentros, con 5 victorias locales, otras tantas visitantes y 3 empates. Al Badajoz le pitó en casa ante el Trujillo (4-0) y fuera en Pueblonuevo (1-1), mientras que al Azuaga sólo le dirigió una vez, en campo del Diocesano (0-2).