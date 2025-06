El nuevo Badajoz se estrena con el Cacereño

Agustín Izquierdo, cedido al Villafranca

Después de tres fichajes, siete renovaciones y seis bajas, este miércoles el club anunciaba otra salida. Agustín Izquierdo se marcha cedido al Villafranca en busca de los minutos que no ha podido encontrar en el Badajoz. El joven central pacense era de los jugadores que tenían contrato en vigor, pero a sus 20 años y ante las pocas oportunidades que iba a tener este curso ha optado por continuar con su trayectoria en el Villafranca para no ver cortada su proyección. Ambos clubes han llegado a un acuerdo para su cesión hasta final de temporada. Agustín Izquierdo ha jugado 11 partidos esta temporada con el Badajoz, tres de titular y un total de 470 minutos. El central pacense se une así a la lista de jugadores que no continuarán de la campaña pasada junto a Álex Herrera, Ginés González, Adán Gurdiel, Álex Quesada, Santi Luque y Jorge Pérez. A ellos se puede unir David Grande, también con contrato, pero que no cuenta para Juan Marrero. Este miércoles, se pasaba por el Nuevo Vivero una de las nuevas incorporaciones. Pedro Pata ha visitado su nueva casa para conocer las instalaciones y aprovechaba también para sacarse el abono.