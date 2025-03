El Miajadas tiene que esperar

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 10 de abril 2022, 09:26 Comenta Compartir

De no ser porque el Miajadas se está jugando la vida a estas alturas de la temporada, el gran titular del partido entre placentinos y miajadeños sería la despedida de Pedro Gilarte, uno de los futbolistas extremeños con una trayectoria más dilatada en Tercera División. El mediocentro verato decidió que el partido ante el Miajadas sería su último como jugador en activo y como tal, en medio de una profunda emoción, recibió el homenaje de su club de los aficionados. Primero, antes del partido; y después, cuando abandonó el campo en el minuto 72.

UP PLASENCIA 0 - 0 MIAJADAS UP Plasencia: Mario, Chencho (Alvarito, m.46), Iván Villar, Ángel Luis, John Castillo, Pedro Gilarte (Pablo Bueno, m.72), Adri, Edu Sánchez (Juanma Barbero, m.64), Agus, Chema Martín y Mamobe (Dani Pérez, m.72).

CD Miajadas: Pedro, Juanjo Neiva, Eloy, Álex Jiménez, Rubén Pezón, Falé (Mati, m.69), Ramiro, Jesús Búrdalo (Juanlu, m.28), Gustavo (Aarón, m.82), Jesús Rubio y Jaime Cañamero.

Árbitro: González Silva. Mostró tarjetas amarillas a John Castillo y Juanma Barbero, de la UP Plasencia; y a Juanjo Neiva y Ramiro, del Miajadas.

Incidencias: Estadio Francisco Gil Valle, 300 espectadores.

Pero como el Miajadas llegaba a Plasencia con el agua al cuello tras su última derrota ante el colista, el gran titular es que el punto que sumó en la capital de la Jerte no solo no encarrila la permanencia, sino que le obligará a estar muy pendiente de lo que pase en otros campos este domingo.

Y si el Miajadas no ganó no es porque no lo buscara. Es más, lo intentó a lo largo de los noventa minutos. En su primera llegada, en el minuto 6, Gustavo mandó un zapatazo al poste.

A partir de ahí, siguió llegando con frecuencia, pero eso que el Plasencia también tuviera espacios para buscar la portería de Pedro. Si no hubo goles en este choque fue por mera cuestión de azar.

Seguramente, Gustavo se acordará durante días de lo que perdonó en la segunda parte, cuyo tramo final se convirtió en un correcalles. El Miajadas demostró que no le bastaba el empate y eso estuvo a punto de aprovecharlo el Plasencia, con dos cabezazos de Juanma Barbero que se marcharon por poco.