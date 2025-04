Marco Manchón, la magia y el trabajo a disposición del Extremadura

Marco Manchón es quizá el futbolista que mejor ejemplifique el recorrido del Extremadura durante la temporada. En el inicio de campaña no era titular indiscutible, ... no encontraba su sitio en el campo y su rendimiento era irregular. Cisqui le dio una de las batutas del equipo en el centro del campo y desde entonces Marco es otro. Mucho más importante en el Extremadura, indiscutible en el 'once' inicial y con un rendimiento que ilusiona a la parroquia azulgrana.

El joven almendralejense está jugando a la altura de su equipo, lo que es un nivel muy alto. Él mejora al equipo y el equipo le mejora a él. Pese a su importancia sobre el verde, el mediocentro azulgrana, que también puede jugar por detrás del punta, se centra solo en el buen momento de forma del grupo y en cómo el Extremadura es un equipo que supo crear un bloque dentro del vestuario en enero para ser un conjunto arrollador en esta segunda vuelta.

Sobre su mejoría en el juego y su importancia dentro del equipo, Marco tiene claro que jugando por dentro, ya sea como mediocentro o como mediapunta, rinde mejor. «Creo que he encontrado la posición que más se asemeja a mi juego. Con balón me siento cómodo y a lo mejor tirado más en banda y sin tocar balón me voy apagando y no tengo la soltura esa. En el mediocampo estoy muy cómodo», señala el almendralejense.

El futbolista encara como pieza importante el partido ante el Azuaga. Marco cree que el Extremadura debe jugar con la personalidad que está demostrando desde el comienzo de año, siendo protagonista con balón y creando un peligro constante en la portería rival: «No nos tenemos que salir del guion y tenemos que ser un equipo que tenemos que ir a por ellos, intentar tener el balón y ser verticales para buscar la portería rival».

Marco ve al vestuario con ganas de brindarle una victoria a su afición y sabiendo de la importancia que tiene este choque para conseguir el ascenso de categoría. «Lo que palpo es que el equipo está con muchas ganas, que estamos todos a una y creo que eso está siendo la clave de esta segunda vuelta. Hay una competencia interna muy buena, muy sana», sentencia.

El Extremadura está a un paso de conseguir el ascenso, pero en el equipo solo piensan en el Azuaga. Hace unos meses todos pensaban en quedar primeros y los resultados no llegaron. Cambiaron la mentalidad, se centraron en jugar cada partido como si fuese el último y ahora la racha es inmejorable: «Cuando llegó Cisqui quizá pensábamos demasiado en el campeonato, que era un objetivo a largo plazo. Cambiamos y nos centramos en el semana a semana, en el entrenamiento a entrenamiento, y los resultados han llegado».

Ante el Extremadura estará un Azuaga que tampoco levanta el pie del acelerador. Marco Manchón tiene claro que el partido va a ser muy competido y que el equipo que más castigue los errores del rival se llevará los tres puntos. «Es un equipo dinámico, con gente joven y que físicamente nos pueden igualar. Los dos equipos nos jugamos mucho y los pequeños detalles van a marcar la diferencia», destaca el mediocentro.

La racha del Extremadura ha sido muy buena, pero la distancia con el Azuaga no ha sido mayor por el buen hacer de los de la Campiña Sur. «Nosotros hemos hecho las cosas muy bien, pero es que creo que ellos tan bien. Con la racha tan buena que hemos tenido a cualquier equipo le habrías sacado más puntos, pero el Azuaga es un pedazo de equipo».

Futuro por delante

Pese a que el futuro de Marco Manchón pinta de maravilla, el joven futbolista no se pone ningún tipo de meta y se propone disfrutar del presente, apoyar al equipo a seguir ganando y crecer como futbolista: «Soy un chico joven que intenta aprender día tras día de sus compañeros, del cuerpo técnico y de la dirección deportiva. Tengo que ser una esponja y después demostrarlo en el campo. No me fijo ni en goles ni nada, sino en aportar para el equipo, sea de titular o desde el banquillo».

Eso sí, el deseo de Marco es seguir de azulgrana, y si puede ser en Segunda RFEF. «Ojalá en un futuro el Extremadura esté en Segunda RFEF y ojalá yo con ellos, pero quiero vivir el presente y hacer un buen partido el viernes. Con el futuro ya veremos qué pasa», sentencia Marco Manchón.