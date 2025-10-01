HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Jugadores del Barbaño y Badajoz B reivindican el césped artificial sobre el barrizal tras suspenderse el partido. UP BARBAÑO
Primera Extremeña

El mal estado del campo impide jugar al Badajoz B en Barbaño

El terreno de juego, que es de tierra, quedó impracticable por la lluvia y el partido tuvo que ser suspendido en el minuto 27 con 1-0 para los locales

J. P.

Badajoz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:54

Con la llegada del mal tiempo en Barbaño miran al cielo cuando juega su equipo porque saben que si llueve no habrá partido o en su caso tendrá que ser suspendido si ya hubiera empezado. Acaba de comenzar el otoño y las primeras precipitaciones ya han provocado el primer contratiempo para un equipo local que lleva varios años reclamando el césped artificial para su campo de tierra. Es el único club de toda la Primera Extremeña que no cuenta con superficie sintética.

El pasado domingo el Badajoz B jugaba en esta entidad menor de Montijo y ambos equipos se encontraron al salir de vestuarios con un terreno de juego embarrado, que al no cesar los chubascos durante toda la mañana del domingo dejaron impracticable teniéndose que suspender el encuentro en el minuto 27. Los locales ganaban 1-0 y ahora ambos clubes tendrán que ponerse de acuerdo para buscar una fecha para reanudar el choque. Una vez suspendido el partido, los jugadores del Barbaño y Badajoz B posaron juntos con una pancarta que es ya un clásico en la pedanía con la demanda: 'Césped artificial ¡¡YA!!'.

Una historia que lamentablemente conocen bien en Barbaño y se repite cada vez que se avecina tormenta. Este modesto club pacense lleva varios reivindicando el césped artificial para su campo de tierra sin que ninguna institución le haga caso y ni siquiera su ascenso a Primera Extremeña haya conseguido llamar su atención.

El Barbaño ascendió a Primera Extremeña el pasado mes de mayo y su incansable directiva esperaba que la nueva categoría le trajera el ansiado césped artificial.

