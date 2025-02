Luis Oliver Sierra otorga el cartel de favorito al Extremadura

Apenas restan unas horas para uno de los partidos señalados en rojo en el calendario de Tercera RFEF, con el primer asalto entre los pesos pesados de la categoría. Tras calentar Luis Oliver Sierra la víspera del derbi, que siempre se ha conocido como el ... de la cordialidad, con las declaraciones incendiarias que se viralizaron el pasado domingo, este viernes moderó el tono de su discurso. Conciliador y sosegado, pero el entrenador de los blanquinegros aprovechó para deslizar entre líneas algunos mensajes que trasladaban el peso del choque a su adversario.

«Partido con aroma de final, desde el primer minuto se nos ha dado como favoritos a los dos, más a ellos que a nosotros». De un plumazo colgaba a los azulgranas el cartel de favoritos, no solo para el duelo de este domingo en el Nuevo Vivero (16.30 horas), sino para llevarse el premio del ascenso directo. «Cuando un equipo triplica o cuadruplica el presupuesto del siguiente, que somos nosotros, tiene la presión de ser campeón y de inicio no les están saliendo algunas cosas como esperaban».

Y puso sobre el tapete el panorama que podría resultar en caso de un triunfo de los locales, que ya aventajan a los almendralejenses en la tabla. «Tienen una situación complicada, a tres puntos, con la posibilidad de estar a seis y con el golaveraje perdido, es una distancia peligrosa». De esta manera volvía a orientar el foco sobre su contrincante, aunque matizaba advirtiendo que cuentan en su plantilla con «veteranía y calidad y no se pueden venir abajo en la jornada 9 de ninguna manera, pero prefiero mi situación a la suya».

Sin la superioridad del aspecto técnico y de las dimensiones de su estadio como baza que suele aprovechar el Badajoz como anfitrión este curso, el preparador aragonés mira a la grada para señalarla como principal arma en un choque de estas características. «Les tiene que pesar el ambiente, ni por físico ni por campo les vamos a poder hacer grandes diferencias, pero meter a 8.000 personas sí».

No dejó pasar la ocasión para justificar la polémica de hace unos días cuando sostuvo que «al que vaya contra el equipo, lo reviento y si puedo, lo mato», erigiéndose en escudo de su club, dispuesto a amortiguar y repeler todos los golpes externos. «Hago todo lo posible por que llegue el Badajoz en la mejor disposición, a veces inmolándome yo personalmente y cargándome de enemigos, pero no me pesa, lo que tenga que hacer para que quede campeón, lo haré, a costa del que sea, el Extremadura, el Jaraíz, el Diocesano... Tranquilos, que queda mucha mecha hasta el final de la temporada».

Por otra parte, la Grada de Animación anunció en sus redes sociales que habilitarán antes y durante el choque un puesto en fondo norte para que la gente colabore con alimentos no perecederos para los afectados por la DANA.