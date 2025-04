Luis Oliver Sierra insiste en su recelo por las designaciones arbitrales del Badajoz

El pasado domingo, tras el empate a cero que el Badajoz cosechó a domicilio frente al Diocesano, Luis Oliver Sierra acudió a la comparecencia de ... prensa con la escopeta preparada y una referencia al árbitro de la contienda accionó el gatillo. Fue fiel a su estilo, vehemente, directo, altivo y sin tapujos para dejar constancia de que no estaba nada satisfecho.

«Teniendo en cuenta que son de Almendralejo, han estado perfectos», entraba con el rejón al capote sin ningún miramiento el preparador de los pacenses. «No soy de aquí y no sé qué tipo de rivalidad hay», prosiguió, para más tarde enumerar varios lances que quiso afear al trencilla. «Cuando Bermúdez se va solo y le traban por detrás es expulsión, cuando se enzarzan dos futbolistas siete veces y solo echan al tuyo, cuando pierden 27 minutos y añaden solo 5... pues nada». Y apuntó más alto que hacia la figura de Picón Domínguez, responsabilizando a los encargados de la designación: «Me sorprende porque tal y como está este grupo y esta temporada llama la atención que nos manden a un árbitro de una localidad de 30.000 habitantes».

Podría interpretarse como un calentón motivado por la frustración del resultado. Pero este viernes, apenas unos días después de esas declaraciones, lejos de matizarlas, el técnico blanquinegro se reafirmó y volvió a cargar las tintas al respecto.

El único paso atrás fue cuando se refirió a la procedencia del árbitro, uno de los aspectos más controvertidos de su alocución de la pasada rueda de prensa. Reculó, pero poco: «Por mucho que naciera en Zafra, es de la delegación de Almendralejo y los linieres son de allí». Acto seguido quiso desmarcarse de una acusación directa y frontal sobre premeditación del estamento encargado de impartir justicia, al que descargaba de responsabilidad en su crítica, «los árbitros siempre pitan lo que ven y tratan de ser lo más justos posible». Pero en esa fase de su discurso iniciaba una concatenación de enunciados adversativos, «pero lo único que espero es que no se repitan situaciones como las de la semana pasada», sostenía, al tiempo que tiraba de un tópico convertido en un habitual barniz retórico que trata de tamizar la erosión de las salidas de tono en el púlpito futbolístico, «no me gusta hablar de los árbitros».

De nuevo bajaba revoluciones restando influencia en el resultado a las situaciones que pudieron ir en detrimento de los intereses del Badajoz, «no considero que nos perjudicase gravemente», pero volvía a la carga al mencionar los, a su juicio, errores en la interpretación del juego por parte del colegiado, «estéticamente queda fatal, si justo coincide con el único partido en el que no ganas, el único en el que te echan a un tío y un par de situaciones que nos perjudican gravemente, la tormenta perfecta». De nuevo lanzaba un mensaje de cierta conciliación al sostener que los árbitros no son infalibles, pero culminaba su exposición volviendo a expresar su disconformidad, «pero que se equivoquen todos el mismo día, en las mismas situaciones y viniendo de donde vienen».

Bajo esa premisa trataba de legitimar que saltara a la palestra después del compromiso disputado en Cáceres, «eso alimenta que salga yo y lo diga, que lo puedo no decir, sí, pero si lo hago nadie me puede quitar la razón». Precisando que su crítica va más allá de la actuación del encargado de dirigir el encuentro en Pinilla, «la Federación lo tiene que cuidar mucho más si no quiere alimentar suspicacias» e insistía en este factor «esperemos por el bien de la competición que seamos más asépticos con el quién, cuándo y cómo».