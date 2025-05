Un Llerenense superior pasa a la siguiente ronda

El Llerenense está en la final territorial. Superó la semifinal regional del playoff de ascenso a Segunda RFEF al Jaraíz con un ... global de 4-2, después del triunfo por 2-1 en la ida y del 1-2 en la vuelta disputada en la capital de La Vera. El Badajoz, en el Nuevo Vivero el próximo fin de semana, le espera a continuación, para después, en su campo, ser el anfitrión en el partido que decidirá quién se juega el ascenso con el equipo del grupo asturiano.

El conjunto de Llerena planteó un partido de estar bien plantado para controlar el juego. Esperó el arreón inicial del Jaraíz, que tampoco fue tal, aunque su goleador Fabio fue el primero en avisar con un duro disparo por bajo al que respondió perfecto César Llera para despejar a córner. El Llerenense no especuló inicialmente con el resultado de la ida, pero sí que no tuvo prisa para circular el balón.

El cuadro jaraiceño, con el paso de los minutos, se vio maniatado e incapaz de generar peligro. Fabio no encontraba ningún socio para jugar cerca del marco rival y el Llerenense, con un Kaká inconmensurable, no cedía terreno en su zaga. Cuando el primer periodo parecía abocado al empate inicial, el local Álvaro Garrido fue objeto de penalti. La gran oportunidad del Jaraíz para adelantarse en el marcador, igualar la eliminatoria e incluso de superarla en caso de acabar así el choque. Pero Yoni decidió tirar fuerte arriba por el medio y el balón se marchó por encima del travesaño. El sueño se esfumó, más aún cuando al siguiente ataque visitante, el colegiado señaló penalti en la otra área por caída de Álvaro Cordero. El propio delantero no perdonó y subió el 0-1 para poner el pase más al alcance de su equipo y alejar al Jaraíz, que no pareció digerir bien el golpe sabiendo que estaba obligado a marcar dos tantos.

Jaraíz: Miguel; Abu, Pedroso, Vespi, David (May, min. 62), Tici (Víctor, min. 68), Taly, Álvaro Garrido, Yoni, Alfred y Fabio. 1 - 2 Llerenense: César Llera; Mario Luis, Kaká, Javi Duro, David Pérez, Usama (Imad, min. 76), Aitor Brito (Mario Tomé, min. 65), Luis Nicolás (Jesús Toy, min. 84), Dani Martínez (Konaté, min. 84), Víctor Sánchez (Canty, min. 76) y Álvaro Cordero. Goles: 0-1: Álvaro Cordero, de penalti, min. 43. 0-2: Álvaro Cordero, min. 70. 1-2: Alfred, de penalti, min. 92.

Árbitro: Arias Silva. Amonestó con cartulina amarilla a los locales David, Vespi, Álvaro Garrido, Fabio y a su entrenador Dani Baños, y a los visitantes Luis Nicolás, Aitor Brito, Víctor Sánchez y Álvaro Cordero.

Incidencias: Algo más de 1.000 espectadores en el Municipal de Jaraíz, con presencia de aficionados visitantes.

El paso por los vestuarios vino mejor al conjunto de Juan García. En la segunda mitad se jugó lo que quiso el Llerenense, viéndose superior ante un Jaraíz desquiciado e incómodo que no encontraba la forma de hacer daño. En el otro banquillo, Dani Baños intentaba reactivar a los suyos con algún cambio táctico y un par de sustituciones, pero mermado por las bajas, pero fue incapaz.

Además, Álvaro Cordero recogió un regalo de Pedroso al intentar despejar, se plantó delante de Miguel y le batió para el 0-2. Fue la sentencia. Cierto es que el Jaraíz quiso seguir insistiendo, pero chocaba una y otra vez con el muro llerenense. Los visitantes, con más espacios, fue un peligro y pudo aumentar la cuenta, pero no estuvo certero en los metros finales. En el descuento, Víctor cayó dentro del área y Alfred, de penalti, anotó el 1-2 con el que acabó el encuentro y el deseo jaraiceño. El Llerenense está en la final regional habiendo ganado los dos partidos y ahora tiene el factor campo a su favor.