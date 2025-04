La hora de la verdad para el Coria

A 90 minutos, a 120 o a una tanda de penaltis. A eso está el CD Coria de regresar a Segunda Federación una campaña después. ... Arropado por su afición, en su campo, donde ningún equipo rival ha sido capaz de vencer esta temporada, se la juega ante el Real Murcia Imperial. El año pasado, otro filial, el Zaragoza Deportivo Aragón, le mandó a Tercera en un agónico playoff de permanencia, ahora toca que otro le devuelva con todos los honores.

El empate a un gol en el choque de ida obliga a ambos contendientes a ganar para obtener el premio en los 90 minutos de juego o en la prórroga si no se deshiciera la igualada. Si aun así se mantuviera, llegarían los temibles lanzamientos de penalti para decidir quién cambia de categoría. Y todo ello a las puertas de los Sanjuanes caurienses, por si el partido necesitara más elementos para recordar la fecha. «Creo que será igualado, de muchos nervios y tensión. Se decidirá por pequeños detalles», avanza Miguel Ángel Ávila. El míster del Coria tiene a toda la plantilla a su disposición para esta cita histórica. Su colega en el otro banquillo, Carlos Cuéllar, ya avisó tras el encuentro de ida en Murcia que «seguramente plantearemos otro tipo de partido en la vuelta sabiendo que las dimensiones del campo son diferentes», por lo que se espera no sólo algún cambio táctico, sino también en la alineación con respecto a la semana pasada. «Es un gran equipo, con mucho talento individual que no necesita mucho para hacer daño y físicamente es muy rápido», recuerda Ávila.

El Imperial, subcampeón como el Coria en su grupo, acabó la liga como el tercer mejor visitante con 8 victorias, 6 empates y 3 derrotas. En la promoción de ascenso, acumula 2 triunfos y 3 igualadas, todas ellas consecutivas a uno. Por su parte, el cuadro celeste como local firmó en liga 12 partidos ganados y 5 empatados, a los que hay que sumar uno en cada apartado en la promoción. No conoce la derrota en 19 enfrentamientos en La Isla. Es su mejor carta de presentación para afrontar el duelo más trascendental de la temporada junto a sus seguidores. «La afición debe ser nuestro jugador número 12, la necesitamos más que nunca y no tengo ninguna duda que nos va a apoyar a muerte», recalca el técnico cauriense. Es la importancia de resolver la eliminatoria final en casa, con los jugadores conocedores de su campo y sabedores de que el apoyo desde la grada en los buenos y malos momentos que pueda haber durante el juego puede ser crucial para lograr el objetivo. «La experiencia en este tipo de encuentros es importante, sobre todo a la hora de manejar los tiempos del partido», apunta Ávila, sabiendo que la veteranía es un grado y esa la tiene su equipo, que está repleto de «ilusión y ganas por empezar a jugar y volver a competir como durante toda la temporada». El preparador del Coria asegura que, hasta el último entrenamiento, quizás, no ensayarían los lanzamientos de penaltis.

Pendiente del duelo estará el Trujillo, que permanecerá en Tercera si los caurienses consiguen el ascenso. La Isla es un fortín y ahora, en la batalla de las batallas, debe serlo aún más. Los Sanjuanes esperan en Coria.