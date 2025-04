Gustavo y Lobato anteponen el Badajoz a la categoría

J. P. Badajoz Sábado, 19 de abril 2025, 11:30 Comenta Compartir

Podría decirse que Javi Lobato y Gustavo Quezada firmaron su renovación con el Badajoz con los ojos cerrados. Y es que sin saber en qué categoría van a jugar la próxima temporada no han dudado en seguir vinculados como blanquinegros. Ambos comparecieron este Viernes Santo para dar a conocer los detalles de su continuidad en el Nuevo Vivero y mostrar su confianza en que el ascenso todavía es posible. Tanto Lobato como Quezada tenían claro que el Badajoz está por encima de cualquier categoría y esa grandeza es la que ha pesado en su decisión para aceptar la propuesta de renovación del club. «No tengo impedimento de estar en Tercera. He venido con un propósito y quiero cumplirlo este año y si no lo cumplimos por lo que sea, que espero que no, el año que viene estaremos luchando por lo mismo», exponía el central sevillano. Un sentimiento que comparte el mediocentro ecuatoriano. «No tengo ningún problema de estar en Tercera o Segunda RFEF, pero quiero estar en Segunda RFEF. Claramente quiero estar en una categoría más, para eso vine y el objetivo es claro».

A pesar de esa posibilidad de no cumplirse los objetivos y permanecer otra temporada más en Tercera, los dos jugadores se muestran convencidos de conseguir el ascenso. «Estoy con la misma ilusión desde el primer día de que lo vamos a conseguir. Ahora mismo estamos fuera, pero vamos a acabar en playoff y a partir de ahí el equipo dará otra versión mucho mejor para conseguir el objetivo», indicaba Quezada. La misma confianza transmite Lobato. «Quedan cuatro partidos y estoy convencido que nos vamos a meter en playoff y a partir de ahí vamos a buscar el ascenso. Confío en el equipo. Veo al equipo con muchas ganas y está luchando por conseguirlo».

Tampoco tienen dudas sobre la situación institucional del Badajoz pese a la incertidumbre que siempre rodea al club por los líos judiciales y económicos que no dejan de aparecer. «Nos da confianza y creemos que el club tiene estabilidad. Todo lo de fuera no nos afecta. Hay mucho ruido, pero no va a pasar nada», cuenta el jugador ecuatoriano. Lobato sostenía que el club siempre ha mostrado tranquilidad al vestuario y no ha dado motivos para preocuparse. «Cada uno va buscando estabilidad y aquí nos la ofrecen. A la vista ha quedado demostrado todo lo que ha ido pasando con respecto a nosotros. Estoy contento y creo en el proyecto». Ambos se mostraron encantados con la acogida y apoyo del club y la ciudad. «El contexto de todo lo que rodea al club es muy bueno. Me siento muy arropado y querido por la afición y es algo que te lleva a aceptar. El club, el campo, todo lo que tenemos alrededor nos hace la vida más fácil», destacó Lobato. Quezada añadía que quería devolver todo ese cariño con la gran alegría del ascenso. «Por todo, el club, la afición, la ciudad... Estoy muy contento aquí. Estoy encantado por como me han tratado el club, los aficionados... Quería quedarme sí o sí. Es un club top. Estamos en la situación que estamos y por eso nos queremos quedar para cambiarlo».

Quezada y Lobato reconocían la fuerte presión que conlleva defender un escudo como el del Badajoz y una masa social siempre exigente. «No me pesa. Tanto el club como la afición te exigen porque no merece estar en esta situación. Una vez que te haces a la idea también intentas ser un jugador de una mejor categoría y luchas por ello», asumía Lobato, quien al igual que su compañero encuentra una motivación extra. «Tampoco me pesa, al contrario me motiva, me gusta ver gente en la grada y que esté apretando, incluso a mí. Me inspira a seguir peleando y compitiendo», señalaba Quezada.

En cuanto al cambio de entrenador, ambos coinciden en que la transición ha sido tranquila y continuísta, pero que David González va poco a poco inculcando su sello personal. «Son ideas distintas, pero ya dijo que quería seguir una línea consecuente con Luis. Intentamos plasmar un juego dominador y que sea protagonista en todo momento. El domingo volveremos a la línea de Calamonte», apuntó Lobato. Y Quezada resaltaba las ganas del vestuario de recuperar esa conexión con su afición. «El equipo lo lleva con naturalidad. Los jugadores que tenemos se pueden adaptar a cualquier tipo de juego. Cada vez se ve a un grupo mejor, la gente más enchufada, con ganas de ganar y de demostrar cada domingo».

