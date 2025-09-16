La FIFA archiva el procedimiento contra el Badajoz

Aunque ya se había dado el visto bueno de forma provisional y por eso pudo jugar el domingo en Santa Amalia, el Badajoz recibía ... este lunes la notificación oficial y definitiva por parte de la FIFA del desbloqueo para la tramitación de fichas. «Deseamos informar que FIFA Clearing House SAS ha confirmado que el CD Badajoz SAD ha superado una evaluación de cumplimiento posterior de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA en este procedimiento».

El máximo organismo del fútbol mundial informa al club pacense que el procedimiento «queda archivado y se ha levantado definitivamente su prohibición de inscribir nuevos jugadores». En consecuencia, solicitó a la Federación Española de Fútbol que procediera a restablecer sus derechos federativos que se encontraban paralizados y que impidió que el Badajoz pudiera jugar la primera jornada ante el Azuaga.

De esta manera, el Badajoz cumple con el denominado 'compliance financiero', pero el expediente de este proceso iniciado en abril de 2024 sigue su curso y la FIFA le volverá a remitir en unos días la orden de pago pendiente por los derechos de formación de futbolistas como Santi Müller y Miguel Leyva. Y así lo precisa en su comunicación en lo relativo a la tramitación de licencias federativas. «En aras del ordenamiento jurídico, quisiéramos aclarar que dicha orden se refiere exclusivamente a la prohibición impuesta en relación con el asunto mencionado y se entiende sin perjuicio de cualquier otra prohibición que pueda imponérsele actualmente al demandado», expone en su escrito dirigido al Badajoz.

Derechos federativos

En caso de no satisfacer dicho requerimiento, el órgano de disciplina de la FIFA volvería a retener los derechos federativos del club blanquinegro, aunque en ese supuesto ya no afectará a la presente temporada y sí a la hora de fichar en el mercado de invierno o para la siguiente campaña.