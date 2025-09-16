HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El director general del Badajoz Javier Peña y el presidente del Azuaga David Blanco esperan en el túnel de vestuarios del Nuevo Vivero que el árbitro decrete la suspensión del encuentro. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

La FIFA archiva el procedimiento contra el Badajoz

El club blanquinegro recibe la notificación definitiva del levantamiento de la prohibición para inscribir jugadores

J. P.

Badajoz

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:09

Aunque ya se había dado el visto bueno de forma provisional y por eso pudo jugar el domingo en Santa Amalia, el Badajoz recibía ... este lunes la notificación oficial y definitiva por parte de la FIFA del desbloqueo para la tramitación de fichas. «Deseamos informar que FIFA Clearing House SAS ha confirmado que el CD Badajoz SAD ha superado una evaluación de cumplimiento posterior de conformidad con la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA en este procedimiento».

