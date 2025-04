El Extremadura tiene en su mano ascender esta jornada

Es el día para el Extremadura. El día para ascender, para conseguir subir una categoría por tercera temporada consecutiva. El día para dejar la ... Tercera RFEF y seguir escalando en el fútbol español. Lo tiene en su mano tras el empate de este sábado del Azuaga en Puebla de la Calzada. Si los de Almendralejo ganan ante su público no necesitarán más resultados ni más puntos, serán equipo de Segunda RFEF.

Este es el partido que los azulgranas estaban persiguiendo desde que se inició la temporada. El partido tiene los ingredientes para que sea una fiesta: un ascenso en juego y un Francisco de la Hera que va a registrar una de las mejores entradas de la campaña para apoyar a los suyos en el empujón final.

El que busca fastidiar dicha fiesta es el Diocesano, que también se juega mucho en Almendralejo. Los cacereños están inmersos en la lucha por una plaza de playoff de ascenso a Segunda RFEF y tienen que ganar para poder seguir en la pelea. Por eso, los de Adolfo Senso quieren dar la sorpresa y llevarse a Cáceres tres puntos de oro que le mantendrían en la pomada.

El Extremadura está siendo un equipo muy fiable y muy potente en este 2025. Si los azulgranas están al nivel de los últimos partidos en casa, la victoria estará cerca de quedarse en el Francisco de la Hera. El choque está lleno de interrogantes que se van a despejar una vez que Gil Arenas decrete el inicio del partido.

Extremadura: Robador; Fran Rosales, Pardo, Carlos Cordero, Tala; Miguel Núñez, Marco, Barace, Diego; Callejón y Maikel. - Diocesano: Cristian; Fran Castro, Juan Caletrio, Koke, Abel, Mario, Mikel Kortazar, Nacho Mena, Carlos Fernández, Esteban Herrero y Barre. Árbitro: Gil Arenas.

Estadio y hora: Francisco de la Hera, 19.00.

Lo que sí está claro por parte del Extremadura es que Cisqui no va a retocar el 'once' inicial para este partido clave. El entrenador azulgrana encontró a principios de año su equipo titular y a partir de ahí solo las lesiones o sanciones han hecho que otros jugadores puedan hacerse con la titularidad. Los aficionados del Extremadura se saben de memoria el equipo con el que va a empezar el partido y ante el Diocesano no será una excepción. Con todos disponibles, presentará su equipo de gala.

Para el Diocesano el partido del Francisco de la Hera puede marcar un antes y un después en la temporada si el Badajoz consigue vencer. Los cacereños están inmersos en la lucha por un puesto en el playoff y ahora mismo están a dos puntos del Badajoz. Si no sacan un resultado positivo de Almendralejo y el cuadro pacense gana, el puesto de fase de ascenso quedará muy lejos con solo dos partidos por jugarse. Por eso, el Diocesano también se juega la vida en el Francisco de la Hera.

El partido va a ser a cara de perro. El Extremadura llega flechado y no sabe lo que es perder en 2025. El Diocesano acude a Almendralejo tras un mes complicado. El equipo colegial tenía en su mano meterse en la fase de ascenso, pero sólo ha conseguido una victoria en los últimos cuatro partidos, lo que le ha hecho abandonar la quinta plaza. Quizá no haya mejor lugar ahora mismo en la Tercera RFEF extremeña para dar un golpe sobre la mesa que el Francisco de la Hera. Esa es la intención del Diocesano.