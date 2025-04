El Extremadura, listo para finiquitar el campeonato

Raúl Peña Almendralejo Lunes, 14 de abril 2025, 17:56 Comenta Compartir

El Extremadura ya está más cerca de conseguir el campeonato. El empate del Azuaga en Jaraíz ha dejado a los azulgranas un paso más cerca de acabar primeros en el grupo 14 de Tercera RFEF y conseguir el ascenso de categoría. Justo antes de visitar Azuaga en el partido más importante del año, el Extremadura ha logrado tender una red que, en caso de tropiezo, le aguante en la primera plaza.

Los de Almendralejo tienen ahora cinco puntos de distancia con el segundo clasificado. Eso hace que el partido de este Viernes Santo entre Azuaga y Extremadura sea más una final para los locales que para los azulgranas. Si el equipo de la Campiña Sur no consigue ganar, los de Cisqui estarán mínimo con cinco puntos de ventaja con nueve por diputarse. Así, a los de José María Ramos solo les vale la victoria si quieren seguir con la ilusión de desbancar a los azulgranas de la primera posición.

El Extremadura atraviesa un momento de forma espléndido con 11 victorias en los últimos 12 partidos. A eso se le suma que su referente ofensivo, Maikel, ya se ha quitado la losa de no conseguir ningún gol desde su llegada en el mercado de invierno a Almendralejo.

Maikel rompió su mala racha con dos goles ante el Castuera y ahora está preparado para intentar alargar este momento un partido más y poder marcar en Azuaga. El delantero estaba teniendo buenas actuaciones, pero no marcaba y eso le estaba suponiendo un pequeño problema en las últimas jornadas. Ahora Maikel ya ha derribado ese muro y está preparado para dar lo mejor de sí mismo en el próximo encuentro. «Me iba con la sensación de jugar bien, he dado varias asistencias también, pero me faltaba el gol y por eso estoy muy contento», admitió el ariete del Extremadura tras su doblete ante el Castuera.

Desplazamiento masivo a Azuaga

Para el siguiente choque, el Extremadura no va a estar solo en Azuaga. En solo una mañana la afición azulgrana agotó la primera remesa de 150 entradas que el club de la Campiña Sur envió a Almendralejo. El aficionado del Extremadura que quiera estar junto a los suyos en Azuaga y aún no tenga entrada tendrá que esperar a una segundo paquete para estar junto a su equipo en el partido que puede quedar vista para sentencia la temporada. Así, habrá más de 300 espectadores del Extremadura que apoyen a su equipo en el Municipal de Azuaga.