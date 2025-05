La expulsión de Ginés condiciona al Badajoz, que sale vivo ante el Azuaga

El derbi provincial del Nuevo Vivero entre el Badajoz, quinto clasificado, y el Azuaga, segundo, estuvo condicionado por la expulsión del local Ginés, y no ... hubo goles, lo que mantiene al Badajoz dentro de la pomada de la semifinal de la promoción terr por el ascenso (0-0).

El encuentro arrancó con mucho respeto entre ambos contendientes. El Azuaga trató de mostrarse bullicioso y buscó rápidamente algún disparo a portería como uno desviado de Chepe, mientras que el Badajoz tuvo la intención de surtir de balones a sus dos referentes ofensivos, Borja Domingo y Álex Alegría. Sin embargo, el duelo de ida de semifinales cambió radicalmente al cumplirse el cuarto de hora. El colegiado placentino Monroy Conde expulsó con tarjeta roja directa al local Ginés por abortar una ocasión prometedora de Chepe.

La fórmula del entrenador local, David González, de reajustar el entramado fue la incorporación de un defensa, Álex Herrera, en detrimento de un delantero, Álex Alegría. Álex Herrera actuó de lateral y Lobato pasó al centro de la defensa. El sobrevenido ajuste llevó al Badajoz a ganar fortaleza para no sufrir atrás en lo restante del primer tiempo.

Santi Luque y Jorge Barba se mostraron participativos aunque no pasaron de las buenas intenciones. El Azuaga, equipo de notable caudal ofensivo, pareció dudar entre ir a por todas en el duelo o hacerlo largo ante el previsible cansancio físico de su rival. Una ocasión de Borja Domingo a la media vuelta dio paso al descanso.

BADAJOZ Sergio Tienza; David Calles, Jesús, Ginés, Lobato; Bermu, Fran Miranda; Jorge Barba (Gustavo, min. 82), Borja Domingo, Santi Luque; y Álex Alegría (Álex Herrera, min. 20). 0 0 - AZUAGA Jaime Durán; Álvaro Moro, Pedro Toro, Diego, Samed, Juanpe; Parada, Álex Molina, Ritoré (Manu Sarmiento, min. 66); Koffi (Pimienta, min. 75) y Chepe (David Mosquera, min. 83). Árbitro Monroy Conde (Plasencia). Expulsó con tarjeta roja directa al local Ginés (min. 15). Amarilla a Borja Domingo, Lobato; Diego y Juanpe.

Incidencias Nuevo Vivero. 5.345 espectadores.



No hubo sustituciones al arrancar el segundo tiempo. La reanudación dejó entrever un ligero adelanto de líneas de los visitantes aunque no pasó de forzar un par de acciones de estrategia. El Badajoz continuó priorizando el cero en su portería y, aunque trató de salir con rapidez, adoleció de falta de precisión en el último pase. Siguieron pasando pocas cosas en el encuentro, lo cual provocó varias decisiones de los entrenadores. El visitante José Miguel Ramos abrió la veda de las sustituciones del segundo tiempo dando entrada a Manu Sarmiento por Ritoré hacia el ecuador del período.

Por su parte, David González prefirió retocar lo menos posible. Borja Domingo, uno de los locales amonestados, disputó cada balón con los centrales y generó alguna buena llegada como una que le sacó el portero Jaime Durán en el minuto 68, si bien la acción quedó invalidada por fuera de juego. El encuentro pareció animarse un poco mediante un doble envío con marchamo de peligro en un saque de esquina de la escuadra visitante y una vistosa subida del lateral David Calles por su banda en la que le faltó algo de decisión.

A poco más de un cuarto de hora de la conclusión, Bermu combinó bien con Borja Domingo, que hizo trabajar al portero visitante. David González solo realizó una segunda permuta, la de Gustavo en detrimento de Jorge Barba debido al cansancio. La réplica visitante fue la incorporación del delantero David Mosquera por Chepe. El propio David Mosquera, recién ingresado al césped, cargó y provocó una fea caída del también revulsivo Álex Herrera, que, no obstante, se repuso para afrontar el tramo final.

El Badajoz, que posiblemente mereció algo, acabó atacando y, en el tiempo añadido, tuvo la opción de llevarse el primer asalto de la eliminatoria con un zapatazo de zurda de David Calles que el portero Jaime Durán zanjó bajo los palos. El desenlace de la eliminatoria de semifinales será el próximo domingo (18.45 horas) en el Municipal de Azuaga. El Badajoz está obligado a ganar el encuentro de vuelta para no despedirse antes de tiempo de la necesidad de regresar cuanto antes a Segunda Federación.

Quejas sobre el árbitro

A la conclusión del choque el Badajoz emitió un comunicado quejándose de la actuación arbitral: «El Club Deportivo Badajoz quiere manifestar la más absoluta de las repulsas por la injusta expulsión de uno de nuestros jugadores, haciendo que el equipo jugara 85 minutos con diez y contra doce. Los protagonistas son los jugadores, no los árbitros, y creemos que el Comité de Árbitros Extremeño, (dirigido desde Mérida), no mandó al trencilla adecuado para una eliminatoria tan importante para todo el fútbol extremeño. No queremos pensar que desde las altas instancias intenten desestabilizar a nuestro equipo para no lograr el ansiado ascenso», rezaba el escrito.