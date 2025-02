El Don Benito allana el camino hacia el ascenso

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Lunes, 22 de abril 2024, 18:20 Comenta Compartir

Con 9 puntos por delante que disputar, el Don Benito mantiene la ventaja de 4 sobre su inmediato perseguidor, el Coria, en la carrera al ascenso directo. Ambos empataron entre sí en la 31ª jornada en el campo cauriense de La Isla y el conjunto calabazón se acerca al premio gordo.

Todo sigue igual, pues, que antes de la disputa de este enfrentamiento que acabó sin goles, pero con cierta polémica. Trujillo, Jaraíz y Montehermoso serán los próximos rivales del líder para intentar cantar el alirón en cualquiera de esos partidos. El cuadro celeste, por su parte, no puede fallar en sus compromisos frente a Fuente de Cantos, Villafranca y Azuaga para obligar a retrasar lo que parece inevitable.

Tuvo en sus manos, o mejor dicho en las botas de Mercadal, la posibilidad de marcar de penalti cuando faltaba media hora para la conclusión del choque, pero el delantero tocó sutilmente hacia su izquierda para que Chavalés remachara en gol, pero el colegiado Pavón Guillén anuló la acción al considera que el goleador entró antes de tiempo en el área y el trencilla señaló falta a favor del Don Benito. El técnico local, Miguel Ángel Ávila, acudió a la rueda de prensa posterior con cara de circunstancias, visiblemente molesto. Como él mismo señaló, ni con fuerzas para explicar tan insólita situación, sólo apuntó dejando claro que «dedico mucho tiempo a esto, mucho esfuerzo y sacrificio, y hay cosas que no yo no puedo tolerar, no puedo permitir. Si este equipo hace lo que se trabaja y lo que pide el entrenador, va a competir, pero si hace cosas que el entrenador no pide y hace cada uno la guerra por su cuenta, está condenado al fracaso». No quiso decir mucho, pero con eso lo dijo todo aun mordiéndose la lengua. Recado para que cada uno asuma sus responsabilidades y también, quizás, para espolear de cara a lo que viene.

La jornada trajo, además, la clasificación matemática para la promoción de ascenso del Azuaga después de 12 partidos seguidos sumando. Ganó al Valverdeño (0-2) con los goles de Larry y Carlos López para alcanzar los 55 puntos, 10 menos que el Coria y 6 más que el Villafranca, que también venció. Lo hizo en Don Álvaro (0-1) con un solitario tanto de Baaqi que vale su peso en oro. El Castuera se mantiene quinto, a 3 de distancia y con un punto más que el sexto, a pesar de perder en Jaraíz (2-1). Manu Palma marcó para los turroneros, pero Yoni y Angelito lo hicieron para los pimentoneros, que son octavos y se ponen a 4 de sus víctimas precisamente. En medio, está el Diocesano, que superó al Trujillo (0-1) con la diana de Fernando, y el Moralo, que dio vida a un Montehermoso (2-1) que llevaba 12 jornadas sin ganar. Los de Navalmoral se adelantaron de penalti de Raúl Arroyo, pero sufrieron la expulsión de Anatoly. Xule empató también de penalti y Luis culminó la remontada al final.

El Calamonte no pasó del empate en casa frente al Fuente de Cantos (2-2). Diosbert y Pablo Rodríguez por los locales y Juana y Wirner por los visitantes, los goleadores. El Jerez respira ganando al Arroyo (3-1). Gabri, Abraham y Chema Chávez, de penalti, marcaron para los templarios, mientras que Felipe Belmonte, de penalti, para los arroyanos, que soportaron la expulsión de Sergio Flores. Por último, empate en Pueblonuevo entre el conjunto local y el Olivenza (1-1). Corchado y Carlos Gil fueron los goleadores.