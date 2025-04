Diego Díaz: «Si por mí fuera estaría aquí hasta que me retirara»

Diego Díaz (Solana de los Barros, 1995) llegó al Extremadura en verano para ascender con el equipo de su vida y está a punto de ... conseguirlo. El nivel del extremo durante esta segunda parte del campeonato está siendo sublime, lo que le ha llevado a ser uno de los protagonistas azulgranas de la temporada. Diego ha aportado goles, asistencias, desborde y mucha verticalidad. Cuando el equipo más lejos estaba del liderato dio un paso adelante con muchos de sus compañeros para darle la vuelta a la situación y ahora el equipo está a un paso de cumplir el objetivo.

Los futbolistas y el cuerpo técnico apretaron tras el mercado invernal y con la llegada de los nuevos fichajes el Extremadura se ha convertido en un equipo imbatible. Desde diciembre no pierde y eso le ha hecho depender de sí mismo para ascender a Segunda RFEF. Diego Díaz tiene claro que el cambio de mentalidad supuso el golpe de timón a mejor para el equipo. «Nos plantamos en enero y los jugadores nos dijimos que teníamos que ser campeones, que no podíamos fallar. Nos marcamos pequeñas ligas de tres o cuatro partidos y nos llegaron los cuatro partidos en casa en marzo, que es donde se pueden ganar las ligas. Ganamos los cuatro y dimos un buen golpe encima de la mesa», señala el extremo de Solana de los Barros.

El Extremadura tiene su primera opción de conseguir el ascenso esta jornada. Si el Azuaga no gana en Puebla de la Calzada y los azulgranas vencen al Diocesano serán equipo de Segunda RFEF. Diego admite estar centrado en el partido del domingo, pero con un ojo puesto también en lo que pueda pasar en Puebla de la Calzada el sábado. «El Azuaga tiene una salida difícil porque estamos viendo la segunda vuelta que está haciendo el Puebla y en casa, donde le han empatado al Badajoz y a nosotros. Vamos a tener un ojo allí, pero centrados en el partido nuestro para ganar», destaca.

El equipo azulgrana se toma la semana como una más, con la intensidad y la concentración que ha tenido desde hace unos meses y que le ha llevado a estar en una situación privilegiada. «Para nosotros es una semana más. El equipo está trabajando y anímicamente como en esta segunda vuelta, en la que nos hemos marcado cada semana como una final. Si ganamos este partido estamos un pasito más cerca», explica el extremo del Extremadura.

En la mente del club ahora sólo está el ascenso de categoría y para conseguirlo tienen que sumar al menos cinco puntos para no depender de otros resultados. Eso sí, Diego quiere quedar campeón ya: «Queremos ascender lo antes posible y ser campeones. Si puede ser esta semana, pues ojalá».

Diego ansía el ascenso y a partir de ahí crecer con el Extremadura de la mano. Si por él fuera, acabaría su carrera en el conjunto azulgrana y en Almendralejo, la que ha sido su casa durante tantos años futbolísticamente hablando. «Si por mí fuera estaría aquí hasta que me retirara. Ojalá pueda estar aquí lo máximo posible, porque era mi objetivo cuando me bajé de categoría. También depende del club, pero por mí no habría problema», sentencia Diego Díaz.

Un camino tortuoso

La trayectoria del Extremadura esta temporada no ha sido un camino de rosas. El equipo acusó la carga de partidos durante la Copa Federación y ha tenido que reaccionar en esta segunda vuelta para ir ahora primero en la tabla. Diego admite que no ha sido fácil. «Ha sido un camino muy largo y complicado. Nos metimos en Copa del Rey y estuvimos siete y ocho semanas compitiendo cada tres días. Eso tiene mucha carga física y mental. Cuando fuimos campeones de Copa Federación nos centramos en la liga, pero en el mes de diciembre con la carga de partidos nos costó un poco».

Además, para Diego Díaz tampoco fue un inicio de campaña sencillo. Tuvo que jugar varios partidos como carrilero, una posición en la que no estaba cómodo, y hasta la segunda vuelta no ha demostrado el alto nivel que se le presuponía de una forma más constante. Ha pasado de ofrecer chispazos de calidad y deleitar partido tras partido de su nivel. «Empecé en una posición que no es la mía, de carrilero, pero con la llegada de Cisqui jugué en mi posición, con la confianza que él me transmitió en mi posición y la verdad es que bastante bien», señala.

El de Solana de los Barros bajó a la Tercera RFEF para ayudar al Extremadura a subir. Para algunos fue una decisión controvertida, pero Diego Díaz no se arrepiente ni un segundo de haber firmado por el club azulgrana el pasado verano. «Cuando firmé aquí en verano había gente que me decía que llevaba diez años en Segunda B y que con las dos últimas temporadas que había hecho en Segunda RFEF cómo iba a bajar, pero lo tenía claro. Quería venir al Extremadura y devolverlo donde se merece», admite con orgullo el extremo.