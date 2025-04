El Badajoz vuelve a necesitar del empuje del Nuevo Vivero

El Badajoz busca una nueva redención, esta vez ya la definitiva, para alcanzar el objetivo del playoff. La competición va tocando a su fin ... y la angustiosa cuenta atrás vuelve a activarse para los pacenses. Se quedan sin margen de error en cuatro jornadas finales en las que parten rezagados y ya no se pueden permitir más tropiezos. Primero para recuperar la quinta plaza y después para conservarla. Ese primer paso podría estar en su mano ya esta misma tarde en su partido ante el Santa Amalia, ya que antes del pitido inicial conocerá lo que pase por la mañana en el Diocesano-Jaraíz.

Después de quedarse otra vez relegado del playoff tras el empate en Pueblonuevo, el Badajoz se agarra al empuje del Nuevo Vivero para reencontrarse con sus aspiraciones. «El punto era bueno en un campo donde de los seis primeros solo el Extremadura ha conseguido los 3, pero para nosotros totalmente insuficiente siempre», reconoce David González. La irregular trayectoria del equipo blanquinegro le obliga a arreglar en casa lo que estropea fuera. Y ojo porque después de recibir al Santa Amalia tiene dos salidas consecutivas a Trujillo y Jerez, que de no revertir esa tendencia negativa le pueden dejar sin playoff.

Por eso amarrar los tres puntos en casa es más que una obligación. «Les he visto entrenar espectacularmente bien y tenemos la máxima ambición para tratar de sacar los 3 puntos, sabiendo que vamos a vida o muerte en cada partido que nos quedan y con la tranquilidad del trabajo semanal, que esperemos dé sus frutos», expone el técnico navarro, que debutó hace dos semanas en el banquillo blanquinegro de la mejor manera posible. Victoria y vuelta a los puestos de promoción de ascenso. Una combinación que espera repetir en su regreso al Nuevo Vivero. Mientras tanto por arriba, sus rivales hacen sus deberes como el Llerenense que no está dispuesto a soltar su presa de la tercera plaza y goleaba en Villafranca. «En dos partidos no ha sido todo tan trágico pese a que aquí solo vale ganar».

David González recupera a tres puntales importantes como Javi Lobato, Jorge Barba y Bermúdez, pero pierde a Ginés González. El preparador blanquinegro no despeja la incógnita del sistema a utilizar y medita prescindir de uno de los dos puntas y pasar al 4-3-3. « Todo está pensado para que cada partido podamos ver diferentes movimientos y puedan ser protagonistas unos u otros», explica. Ricardo Tapia, por su parte, no podrá contar con uno de sus fijos Pelu en el Santa Amalia, también por acumulación de tarjetas.

El Badajoz tiene un calendario final aparentemente más favorable que su principal rival, el Diocesano, pero este domingo afronta una cita comprometida por la soltura de su visita y su condición de líder de esa otra liga. El Santa Amalia es el primer equipo de ese grupo de perseguidores que ya se quedaron descolgados de la lucha por el playoff. «Si infravaloramos a los rivales nos vamos a equivocar porque hemos visto que aunque no se jueguen nada el ambiente es espectacular».