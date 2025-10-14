HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 14 de octubre, en Extremadura?
Gustavo Quezada lucha por un balón en el partido del Badajoz con el Moralo. MIGUEL CAMACHO
Tercera RFEF

El Badajoz no termina de remontar el vuelo

El equipo blanquinegro sigue hundido en puestos de descenso y se atasca cuando se ve por detrás en el marcador

J. P.

Badajoz

Martes, 14 de octubre 2025, 20:57

Comenta

El Badajoz no sabe remontar. Y lo necesita en todos los sentidos. Primero para salir del pozo donde permanece hundido en este calamitoso arranque liguero. ... Y también para saber sobreponerse y cambiar el rumbo de un partido cuando se ve por detrás en el marcador. De momento no termina de cuajar ni lo uno ni lo otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dimite el presidente del PP de Alburquerque y deja su acta como concejal
  2. 2

    «Necesitamos acercar la parroquia a los vecinos de una zona de Badajoz que crece muchísimo»
  3. 3 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  4. 4 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  5. 5 La Policía Local detiene a dos menores como presuntos autores del incendio que quemó cuatro coches en Badajoz
  6. 6

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  7. 7

    El nivel del río se mantendrá bajo varias semanas para reparar el hormigón del azud
  8. 8 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  9. 9 Atrio recupera el pan
  10. 10 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Badajoz no termina de remontar el vuelo

El Badajoz no termina de remontar el vuelo