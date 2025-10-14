El Badajoz no termina de remontar el vuelo

El Badajoz no sabe remontar. Y lo necesita en todos los sentidos. Primero para salir del pozo donde permanece hundido en este calamitoso arranque liguero. ... Y también para saber sobreponerse y cambiar el rumbo de un partido cuando se ve por detrás en el marcador. De momento no termina de cuajar ni lo uno ni lo otro.

La presión cada vez es más angustiosa en el Nuevo Vivero. El pésimo comienzo de campeonato pesa lo suyo en un vestuario que parece no haber superado todavía el esperpento vivido en la primera jornada y rematado por la sanción de la FIFA. Toca remar contracorriente y sortear los obstáculos que salen a su paso en un curso que se presenta salvaje. Sumergido en el fondo del todo y con el único objetivo del ascenso, el equipo blanquinegro está obligado a remontar el vuelo. Han pasado seis jornadas y los pacenses continuan pagando la factura de los líos institucionales. Ya no es una cuestión de inercia competitiva para devolver las cosas a su sitio porque las dos victorias consecutivas dieron aire para asomar la cabeza por la superficie en medio de las aguas turbulentas de un inmenso océano, pero en Navalmoral volvió a naufragar y caer en las andadas.

Sin capacidad de reacción

Además de esa particular descompresión que necesita para salir a flote en busca del oxígeno de las primeras plazas, sobre el terreno el Badajoz se atasca cuando se ve por detrás en el marcador. El conjunto pacense no ha sido capaz de remontar un partido que se le ha puesto en contra. Le ocurrió con el Don Benito y este pasado domingo se repitió en Navalmoral de la Mata. En ambas citas el desenlace de la tragedia fue un calco desencadenado en la primera jugada del choque. «El gol es una secuencia de duelos perdidos. Primero el lateral sube, centra y luego el remate del delantero que le gana la acción a nuestro central», lamentaba Marrero en un resumen casi idéntico al tanto encajado por el Don Benito al primer minuto de juego.

El guion del encuentro cambiaba por completo a las primeras de cambio. Pero todavía tenía por delante todo el partido para revertir la situación. «Luego hemos tenido tiempo», indicaba el técnico blanquinegro tras encajar ese gol y contrariado por la escasa capacidad de resolución de los suyos. Esa esperada reacción no se produjo en un equipo con un potencial ofensivo que se le presupone y un proyecto diseñado para ascender de forma directa. «Estos partidos se pueden dar, pero nosotros tenemos capacidad para remontarlo», asumía Marrero.

El caso es que el Badajoz fue incapaz de marcarle un gol al segundo más goleado del grupo por detrás del colista Pueblonuevo y que dejaba por primera vez su portería a cero. «Nos ha hecho daño ese gol, pero hemos tenido situaciones para remontar y eso es lo que tenemos que insistir e incidir», expuso el técnico, que se agarra a esa generación de ocasiones para confiar y sentirse plenamente convencido en las prestaciones de su plantilla.

La falta de pegada sigue siendo un lastre para el Badajoz. El preparador valenciano es consciente de esa rémora, aunque no le preocupa en exceso. «El acierto llegará, llevábamos dos partidos buenos de eficacia, pero hoy no ha llegado», se resignaba a valorar. En ese sentido, Marrero hacía una lectura mucho más simplista a la hora de exigir a su plantilla que sacase su calidad para imponerse en este tipo de partidos espesos. «Necesitamos que salga el talento a la hora del último pase, centro y el remate», alegó.

Así, ni remonta el vuelo en la clasificación ni los partidos que se ponen cuesta arriba. Una tónica ya vivida la temporada pasada donde solo fue capaz de darle la vuelta en una ocasión a un marcador en contra para llevarse la victoria. Fue ante el Azuaga en la segunda jornada cuando Ginés González y Álex Alegría neutralizaron el 0-1 inicial en el segundo tiempo. El Diocesano también se puso por delante en el Nuevo Vivero en el encuentro de la segunda vuelta y a pesar de que Borja Domingo y Gustavo Quezada voltearon el resultado para colocar el 2-1 el cuadro colegial lograba finalmente arañar un empate.

El Badajoz necesita salir de ese círculo vicioso si quiere escalar hacia los puestos de privilegio y sacar sus partidos adelante.