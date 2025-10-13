HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 13 de octubre, en Extremadura?
Juan Marrero sigue atento desde su área técnica el partido del Badajoz en Navalomral de la Mata. MIGUEL CAMACHO
Tercera RFEF

El Badajoz sigue sumido en un pozo sin fondo

El equipo blanquinegro vuelve a acusar su falta de pegada fuera de casa

J. P.

Badajoz

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:28

Comenta

Resulta difícil de creer que el Badajoz sea vicecolista de la Tercera extremeña cuando ya han transcurrido seis jornadas. Pero los números no engañan y ... su arranque de temporada está siendo más que desastroso. El equipo blanquinegro vuelve a caer a puestos de descenso y dispara los sentimientos de indignación y abatimiento entre una afición que después de tantas decepciones ya se va transformando en indiferencia. Y es que cuando parece que el Badajoz ya no puede hundirse más en estos últimos tiempos siempre queda hueco para otro revés mayor.

