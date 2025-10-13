El Badajoz sigue sumido en un pozo sin fondo

Resulta difícil de creer que el Badajoz sea vicecolista de la Tercera extremeña cuando ya han transcurrido seis jornadas. Pero los números no engañan y ... su arranque de temporada está siendo más que desastroso. El equipo blanquinegro vuelve a caer a puestos de descenso y dispara los sentimientos de indignación y abatimiento entre una afición que después de tantas decepciones ya se va transformando en indiferencia. Y es que cuando parece que el Badajoz ya no puede hundirse más en estos últimos tiempos siempre queda hueco para otro revés mayor.

De nuevo, ante el Moralo recibió un mazazo al primer minuto de juego. Se repitió el guion del encuentro contra el Don Benito y tras encajar en la primera jugada ya no fue capaz de mover el marcador. «No es que haya sido determinante, pero ha marcado el partido, con muchos parones, pero hemos tenido muchas situaciones para empatar y ganar», asumía Juan Marrero.

El Badajoz vuelve a una zona caliente en la que ha permanecido en cinco de las seis jornadas disputadas. Algo impensable para todo un candidato al ascenso. Con un pésimo balance de cuatro derrotas y solo dos victorias, además del lastre de la sanción de 3 puntos menos, los blanquinegros ocupan la penúltima plaza de la clasificación empatado con solo 3 puntos con el farolillo rojo Pueblonuevo. «Hay que ganar si queremos recuperar el terreno de perdido. Tenemos que sumar muchas veces de tres en tres y hoy hemos perdido una gran oportunidad».

Si se puede sacar algo positivo a lo que agarrarse de este comienzo tan nefasto es que la distancia con su verdadero y único objetivo, el liderato, sigue siendo de 10 puntos después de la derrota del Villanovense en el derbi de las Vegas Altas en Don Benito. Aunque dadas las circunstancias y las sensaciones del equipo ahora mismo no se puede fijar esa presión añadida y sí pensar primero en remontar el vuelo paso a paso, aunque el playoff de ascenso se escapa ya a 8 puntos. «El camino es el trabajo, pero con más eficacia», expuso el preparador valenciano confiado en la calidad de su plantilla para revertir la situación.

Y en esa falta de pegada es donde pone el foco Marrero. El Badajoz vuelve a las andadas y a mostrar sus problemas en la definición. «El acierto llegará, llevábamos dos partidos buenos de eficacia, pero hoy no ha llegado», lamentaba el técnico blanquinegro.

El equipo pacense sigue hundido en un pozo sin fondo del que no es capaz de salir desde hace tres temporadas.