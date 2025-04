El Badajoz sigue fijando pilares al proyecto de la próxima temporada

Mientras el Badajoz decide su presente en lo deportivo, en las oficinas se trabaja desde hace tiempo en el futuro. El armazón de su proyecto ... para la nueva temporada ya va cogiendo forma con la continuidad de cuatro jugadores importantes. Si hace un mes se anunciaba la continuidad de Jesús Sánchez y David Calles, este miércoles el club blanquinegro volvía a sorprender con las renovaciones de Javi Lobato y Gustavo Quezada.

Con la incertidumbre de no conocer en qué categoría competirá la próxima campaña, el Badajoz ya va plantando las bases de la configuración de la que será la plantilla para la 2025-26. La entidad pacense comunica que ha alcanzado un acuerdo con Javi Lobato y Gustavo Quezada para prolongar su vinculación como blanquinegros hasta 2026.

Con estas renovaciones la propiedad trata de lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza a su afición con respecto a la continuidad del club pase lo que pase con el equipo a final del temporada. Y es que existe cierta inquietud entre los seguidores pacenses ante la posibilidad de que no lograr el ascenso suponga la desaparición de la entidad. Luis Oliver Sierra ha asegurado en reiteradas ocasiones la intención de su grupo de mantenerse al frente del Badajoz. Incluso mantuvo esa firmeza ante el escenario de no contar con los ingresos de los abonos tras la promesa en la presentación de la campaña. «Es un órdago que puede salir mal y no va a depender de eso. Aquí ya hay muchos millones invertidos y el club no va a desaparecer por muchos pagos que haya que hacer», manifestaba hace dos semanas.

En el Nuevo Vivero confían en la calidad, experiencia y los galones que aportan al vestuario Lobato y Quezada y sobre ambos quiere cimentar el nuevo proyecto. Gustavo Quezada tardó en encontrar sitio en el once por una lesión en pretemporada que le impidió estar disponible en las tres primeras jornadas, pero a partir de la octava tomaba ya la alternativa como titular y a partir de ahí ha sido imprescindible en el esquema quedándose solo una vez en el banquillo precisamente en Santa Amalia hace una vuelta. El mediocentro ecuatoriano debutó con el Badajoz en el quinto partido saliendo en el minuto 66 por Jorge Barba y después tuvo que esperar a la séptima para jugar toda la segunda parte frente al Jaraíz. Gus Quezada ha disputado 24 partidos, 21 como titular, y ha marcado dos goles (Diocesano, 2-2 y Calamonte, 3-0).

Javi Lobato es intocable en el eje de la zaga siendo titular en los 28 partidos que ha estado disponible. El central sevillano solo se ha perdido dos encuentros, uno por lesión y que además estaba sancionado por acumulación ante el Jerez, y esta última jornada en Pueblonuevo también por cumplir su segundo ciclo de amarillas. Lobato se estrenó cmo goleador blanquinegro para abrir el marcador en la victoria en Castuera (0-2).