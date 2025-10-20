HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 20 de octubre, en Extremadura?
Los jugadores del Badajoz celebran el gol de Jorge Barba en Montijo. CD BADAJOZ
Tercera RFEF

El Badajoz sale reforzado de Montijo

El equipo de Marrero gana algo de tranquilidad en busca de una continuidad de triunfos necesaria para mirar en los puestos de arriba

J. P.

Badajoz

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:32

Comenta

El Badajoz salió victorioso de un envite que se presentaba cargado de veneno. Por las urgencias propias y la dificultad de un escenario como el ... Emilio Macarro. El equipo blanquinegro tenía que despejar las dudas por su estrepitoso arranque liguero y lo hizo con una victoria reparadora con la que cargar la moral del vestuario.

Top 50
  1. 1

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  2. 2 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  3. 3 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  4. 4 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  5. 5

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  6. 6 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  7. 7 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  8. 8 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  9. 9

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez
  10. 10

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad

