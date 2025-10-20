El Badajoz sale reforzado de Montijo

El Badajoz salió victorioso de un envite que se presentaba cargado de veneno. Por las urgencias propias y la dificultad de un escenario como el ... Emilio Macarro. El equipo blanquinegro tenía que despejar las dudas por su estrepitoso arranque liguero y lo hizo con una victoria reparadora con la que cargar la moral del vestuario.

Los pacenses pusieron fin a la racha del Montijo en su estadio donde no perdía desde enero ante un Extremadura que ya iba lanzado hacia el ascenso directo. Un objetivo por el que luchaba el Badajoz entonces sin salir de zona de playoff y que lo vuelve a perseguir ahora desde los bajos fondos. De momento, su reencuentro con la victoria permite al conjunto de Marrero abandonar los puestos descenso. Aunque todavía lejos de la cabeza, escapar del pozo aporta cierta tranquilidad al equipo en su día a día y rebajar la presión ante las próximas citas.

Marrero reconocía en la previa que la meta sigue siendo la misma de ascender por la vía rápida. Y mantiene intacta su convicción ante un desafío que se ha complicado de forma inesperada y vaya a costar un esfuerzo extra. «Alguno creerá que es difícil o imposible, pero yo creo que la película aún no ha acabado», advertía. «Mientras matemáticamente podamos por supuesto que vamos a intentarlo», añadía el preparador valenciano.

Los tres puntos refuerzan la idea de trabajo de Marrero con una plantilla destinada a aspirar por todo. El Badajoz se encuentra así en ese punto de partida en busca de una continuidad de resultados tan necesaria como urgente con la que emprender la remontada. «Tenemos opciones perfectamente en el momento que encadenemos una serie de victorias». Y en ese poder rehabilitador que son los triunfos radica la clave para volver a poner las cosas en su sitio.

En ese sentido, el calendario se presenta, a priori, como un aliado. A los blanquinegros le quedan todavía dos salidas seguidas a Pueblonuevo y Jerez antes de recibir a un Llerenense venido a menos y visitar a un recién ascendido Cabeza del Buey en un duelo inédito. Los cuatro rivales se mueven a la par que el cuadro pacense con un inicio errático que les ha arrastrado a la parte baja. Pueblonuevo es colista con una sola victoria, mientras que Llerenense, Jerez y Cabeza del Buey se sitúan justo por encima del Badajoz en la clasificación con templarios y caputbovense apuntándose su primer triunfo precisamente esta última jornada.