El Badajoz sale de su agujero negro

El Badajoz ya ha salido de boxes y parece empezar a carburar. El equipo de Juan Marrero abandona el farolillo rojo después de quedarse varado en las cuatro primeras jornadas en la cola del pelotón. La sanción de tres puntos menos ha sido un lastre que dejó tocado al vestuario y le ha costado arrancar al cuadro pacense más de lo esperado. Pero a pesar de su mal inicio el Badajoz le ha cogido el pulso a la competición y ha recuperado su rol de equipo a batir.

Los blanquinegros salen de su agujero negro. Nunca antes había permanecido tanto tiempo en puestos de descenso en la Tercera extremeña. Hasta la quinta jornada no ha asomado la cabeza por las posiciones de salvación, pero con los mismos puntos que los tres equipos que tiene por debajo y que ocupan la zona de peligro. Aunque la parte noble sigue a la misma distancia el sol empieza a lucir por el Nuevo Vivero. El líder Villanovense no levanta el pie del acelerador y mantiene sus 10 puntos de ventaja, mientras que la brecha con el playoff continúa siendo de siete. «El principio de temporada no es el que queríamos, pero es responsabilidad nuestra levantar esto», asumía Marrero tras la victoria ante el Diocesano.

Despojado de la angustia de viajar en el furgón trasero, el conjunto pacense ha encadenado dos victorias seguidas que devuelven la calma a la caseta y transmiten confianza a la grada. Las sensaciones son distintas al fatídico comienzo liguero e incluso a las de la temporada anterior. El juego sigue dejando dudas entre los aficionados, pero la puesta en escena es diferente. El objetivo está claro y ahora lo único que importa es remontar hasta la parte alta.

El Badajoz inicia ahora un peregrinaje de cuatro semanas fuera de casa. La resiembra del césped del Nuevo Vivero ha provocado que el club pacense solicitase el cambio de orden de campos de sus partidos con el Montijo. De esta manera, le toca afrontar cuatro salidas consecutivas a Navalmoral, Montijo, Pueblonuevo y Jerez. Se presenta así una ocasión para que los de Marrero demuestren su fiabilidad y saquen a relucir sus credenciales como aspirante a todo.

El Ayuntamiento, a través de la empresa adjudicataria, comenzaba este lunes con la transición de la hierba a la temporada de invierno y ya durante la semana pasada llevó a cabo una limpieza exhaustiva de las gradas, además de dar una mano de pintura y reparar algunas zonas deterioradas como los baños del estadio. Una actuación contemplada tras asumir la gestión municipal del Nuevo Vivero para el que se ha firmado un contrato de mantenimiento con Jardinería Sara por una inversión de 247.000 euros.

Reencuentro con el gol

Otro factor que hace albergar esperanzas es su reencuentro con el gol. Después de la sequía de sus dos primeros partidos, tres con el que se dio por perdido 0-3 de la jornada inaugural, el Badajoz ha afinado su puntería para perforar la portería rival. Aunque el técnico valenciano reconoce que su equipo tiene que mejorar su contundencia en ambas áreas, ha sacado sus dos últimos compromisos con dos goles de diferencia, el último ante un Diocesano al que no pudo ganar el pasado curso en ninguno de sus dos enfrentamientos.