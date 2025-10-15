HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 15 de octubre, en Extremadura?
Álex Alegría se queja de una falta en el partido del Badajoz en Santa Amalia. E. DOMEQUE
Tercera RFEF

El Badajoz reproduce sus peores males

El equipo blanquinegro desespera a su sufrida afición con un arranque impropio del principal aspirante al ascenso

J. P.

Badajoz

Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:29

Comenta

El Badajoz ha despertado sus peores fantasmas. La afición blanquinegra está cansada y al borde de la desesperación por otro inicio de temporada desalentador. La ... ilusión que volvía a brotar este verano se ha roto en mil pedazos en solo seis jornadas disputadas. La crispación y la desazón con el equipo cada semana es mayor. Después de dos descensos consecutivos de Primera RFEF a Tercera y un no ascenso prometido para retornar a Segunda RFEF no se puede caer más bajo. De casi acariciar el fútbol profesional a flirtear con caer al abismo de una categoría regional.

