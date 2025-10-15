El Badajoz reproduce sus peores males

El Badajoz ha despertado sus peores fantasmas. La afición blanquinegra está cansada y al borde de la desesperación por otro inicio de temporada desalentador. La ... ilusión que volvía a brotar este verano se ha roto en mil pedazos en solo seis jornadas disputadas. La crispación y la desazón con el equipo cada semana es mayor. Después de dos descensos consecutivos de Primera RFEF a Tercera y un no ascenso prometido para retornar a Segunda RFEF no se puede caer más bajo. De casi acariciar el fútbol profesional a flirtear con caer al abismo de una categoría regional.

Razones tiene de peso la sufrida masa social del Badajoz para verter toda su ira sobre jugadores, cuerpo técnico y especialmente la propiedad representada por la familia Oliver. Cada temporada es peor que la anterior y la fosa donde se entierran todas sus ilusiones se hace más honda.

Este verano, el nuevo proyecto partía con una única meta, el ascenso y no a cualquier precio, pues se apuntaba a la vía directa que otorga quedar campeón de grupo. Pero el arranque no es el más idóneo para emprender con éxito esa exigente ruta. Cuatro derrotas en los seis primeros partidos es un castigo demasiado insoportable para una afición ya habituada a la resignación.

Juan Marrero se presentaba como la gran esperanza blanquinegra para poder redimirse por fin, pero ni su intachable hoja de servicios como 'míster ascensos' le ha librado de los dardos de la grada. Inexplicable que un equipo que lleve su sello haya tenido un comienzo tan desastroso. Hay que tener en cuenta que en toda la temporada pasada solo perdió cinco partidos y ya lleva cuatro derrotas en las seis primeras jornadas. Y eso que el curso anterior desató también toda la irritación de la hinchada pacense por su incapacidad para demostrar su cartel de aspirante a todo. Pero al menos a estas alturas se mantenía líder invicto con cuatro victorias y dos empates y la primera derrota llegaría precisamente en la séptima jornada frente al Jaraíz. A partir de ahí se olvidó del primer puesto y siempre fue a remolque sin poder certificar el playoff hasta la última jornada.

Esta nueva campaña, el Badajoz empieza a reproducir esos viejos males desde el principio. Fuera de casa sigue mostrándose vulnerable y sin pegada. Salvo el brote goleador en Villafranca y contra el Diocesano se ha quedado sin ver puerta en los otros tres partidos, ya que el primero se lo dieron por perdido 0-3 por incomparecencia. El hilo de luz para seguir confiando en el proyecto pasa porque todavía queda mucho tiempo para revertir la situación y con Marrero en el banquillo es de esperar la reacción del equipo.

También hay que tener presente la entrada en juego de un factor externo al control del cuerpo técnico que ha provocado un efecto dominó que ha desencadenado gran inquietud e incertidumbre en el proyecto. La sanción de la FIFA ha dejado muy tocado al vestuario y la enorme presión de verse en el pozo pesa en un perfil de plantilla acostumbrada a las alturas.

Condolencias por 'Boskov'

El Badajoz se sumaba a las condolencias de toda la familia blanquinegra por el fallecimiento del aficionado Francisco Vega Carrasco, conocido como 'Boskov', y miembro de la Peña La Corchuela.