El Badajoz regresa a los puestos de descenso

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Domingo, 12 de octubre 2025, 20:59 | Actualizado 22:12h. Comenta Compartir

Las dos victorias consecutivas anteriores que había logrado el Badajoz le sirvieron para salir a flote con dificultades de la zona pantanosa, pero una nueva derrota le vuelve a hundir en el trío de descenso. La rémora además que arrastra de la sanción federativa (-3 puntos) es una losa que el equipo de Juan Marrero apenas puede soportar, al menos por ahora tras la disputa de la sexta jornada, perdido en el penúltimo puesto igualado con el colista.

Su verdugo en esta ocasión fue el Moralo, que planteó un duelo intenso, directo, rápido, de pierna dura, de segundas jugadas… Poniéndosele, además, la pelea por los puntos de cara en el primer ataque cuando se cumplía el primer minuto. Un gol que pilló dormida a la zaga pacense para que Isma doblara por la izquierda y pusiera quirúrgicamente el balón en la cabeza de Fran Adeva para a placer cruzar ante Sergio Tienza.

El partido, con 89 minutos por delante además de 3 más en el primer periodo y 8 en el segundo, ya fue otro. El equipo de Navalmoral lo leyó mejor, supo defender la exigua ventaja, teniendo incluso alguna ocasión más para incrementarla, y fue merecedor de un triunfo balsámico para volver a mirar hacia arriba. El Badajoz quiso, claro, pero no pudo. No encontró la fórmula, no dio nunca sensación de agobiar a un rival expeditivo. Bermu, el faro que guio los ataques blanquinegros no estuvo fino y su equipo lo acusó. Los balones aéreos sobre la posición de Álex Alegría nunca fueron claros y la defensa verde los sacó todos o su guardameta Jesús Navajas los detuvo.

Moralo: Jesús Navajas; Perdi, Juanjo Rubio, Júnior, Isma (Ezequiel, min. 86), Liam, Javi González (Goodluck, min. 75), Moha (Charles, min. 75), Robinho, Omar y Fran Adeva. 1 - 0 Badajoz: Sergio Tienza; David Calles, Jesús Sánchez, Adri Escudero, Pedro Pata, Fran Miranda (Karim Abubakar, min. 70), Gustavo Quezada, Bermu, Lobato, Pablo Rodríguez (Jorge Barba, min. 46) y Álex Alegría. Gol: 1-0: Fran Adeva, min. 1.

Árbitro: González Ruiz. Amonestó con cartulina amarilla a los locales Javi González, Liam, Isma y Juanjo Rubio, y al visitante Adri Escudero.

Incidencias: Unos 300 espectadores en el Municipal Óliver Torres de Navalmoral. Se guardó un respetuoso minuto de silencio en memoria de quien fuera presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Al tempranero 1-0 respondió el cuadro pacense con una acción en línea de gol que Álex Alegría no acertó a conectar nítido, respondiendo bien el cancerbero local para enviar a córner. Fue lo más peligroso de los visitantes en toda la primera mitad. En ese tiempo, Robinho obligó a Sergio Tienza a detener bien un disparo por bajo desde la frontal en la otra portería y Moha, aparentemente, fue agarrado y desplazado dentro del área con el balón controlado.

Entrada de Jorge Barba

En los segundos 45 minutos se intuyó más chispa de inicio en el Badajoz con la entrada de Jorge Barba, pero, aunque su equipo controló el balón y jugó más en campo del Moralo, la falta de ideas continuó. Fran Adeva pudo anotarse un doblete con otro cabezazo cruzado, pero en esta oportunidad le salió ligeramente desviado. El conjunto de Dani Pino ya esperó atrás en busca de los espacios en las contras, pero apenas inquietó a Sergio Tienza. La incorporación de Karim Abubakar en los últimos 20 minutos dio más mordiente a los blanquinegros con su verticalidad. Pero fue David Calles, casi con el tiempo cumplido, quien estuvo cerca del empate con un duro chut que Jesús Navajas desvió a córner con apuros por bajo. A balón parado tampoco metió el miedo en el cuerpo el Badajoz al Moralo, que se quedó sin Isma por una conmoción que le mandó al hospital en ambulancia al chocar en el aire con su compañero Liam en el tramo final.

El largo descuento sólo acentuó la inoperancia pacense, insistiendo y pecando siempre con acciones precipitadas y poco elaboradas ante unos moralos crecidos por achicar los riesgos en defensa y quitar segundos al cronómetro. Y le salió bien con cierta incertidumbre.