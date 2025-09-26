El Badajoz se reforzará de manera inminente

M. Gª Garrido Badajoz Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:17 Comenta Compartir

De querer unas 20 fichas, a valer con 18, para ahora regresar a la idea inicial. A día de hoy, el Badajozestá rastreando el mercado pese a que hace un par de semanas se daba por cerrada la plantilla. La deriva de los acontecimientos en el césped y en los despachos invitan a realizar un esfuerzo para afrontar con garantías una temporada en la que ya llevan una rémora de 12 puntos con respecto al líder. Por eso, lo que antes era suficiente, ya no lo es.

El propio Juan Marrero, que insistió en verano en la necesidad de contar con más efectivos, se resignó al ver que sus deseos eran ignorados y ahora confirma que desde la dirección deportiva se trabaja en proveerle de más recursos. El espectro es restringido en un mercado muy limitado y habrá que hilar fino, pero sin mucha demora, porque la situación deportiva apremia y la institucional puede volver a torcerse si el frente abierto con la FIFA da otro giro de guion en las próximas fechas.

El técnico valenciano comentó, en la previa del duelo que disputan los blanquinegros en el Municipal de Villafranca el domingo (12.00 horas), que la prioridad es que lleguen uno o dos futbolistas de la parcela ofensiva y un podría sumarse otro para el centro del campo. De esta manera, recurrirá a la polivalencia de algunos de sus hombres para sufragar posibles bajas en la defensa, donde no hay recambio específico para el lateral zurdo y solo cuenta con tres centrales en nómina.

Bajas

El Badajoz ya ha tenido que paliar varias ausencias, como es el caso de Iturraspe, que no ha podido entrar en una convocatoria todavía, o Adri Escudero, que ante el Santa Amalia se quedó fuera por una lumbalgia. Este semana, el parte de la enfermería cuenta con dos inquilinos nuevos. Antonio Pavón será baja por unas molestias musculares, mientras que Jorge Barba tendrá muy difícil llegar a tiempo para el envite. El futbolista malagueño recibió cinco puntos de sutura en el pie por un lance del juego en el duelo del pasado domingo ante el Don Benito y está entre algodones.