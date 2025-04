El Badajoz se propone blindar el Nuevo Vivero

J. P. Badajoz Sábado, 5 de octubre 2024, 19:03 Comenta Compartir

El Badajoz se dispone a blindar el Nuevo Vivero. El equipo blanquinegro regresa a su templo después de tropezar en su primera salida del curso en Cáceres. En el estadio pacense ha encadenado tres victorias seguidas en el arranque del campeonato y quiere dar continuidad a esa racha toda la temporada. El técnico blanquinegro no se permite ningún resbalón en su campo y buscar ese pleno de triunfos como local pasa por recuperar la pegada ante el Arroyo. «Aquí no hay comida para nadie, aquí se gana o se gana», así de rotundo se mostró Luis Oliver Sierra sobre el fortín que debe ser jugar en casa.

Y siguiendo ese hilo gastronómico, el preparador aragonés hizo alarde de sus dotes culinarias con el arroz durante su comparecencia del viernes. «Cocinar es lo siguiente que mejor hago después del fútbol», dijo sobre la habitual convivencia entre la plantilla de cada jueves. Y su receta pasa por que ningún rival pruebe bocado en el estadio pacense. El técnico aragonés tiene calculado los tiempos de cocción de un menú de ascenso que requiere de una elaboración prolongada y que espera tener listo para servir a final de temporada. «Está claro que el ascenso lo vamos a ganar fuera de casa, pero en casa lo podemos perder. No dejar ni un punto aquí y fuera batirnos el cobre en los campos de Dios», incidía Oliver Sierra.

La consigna es hacer del Nuevo Vivero una fortaleza acorazada para el enemigo. «Si no fuésemos capaces con nuestra rutina diaria de imponernos físicamente a los rivales en nuestro campo es que algo estaríamos haciendo mal», apuntaba el técnico del Badajoz, quien es consciente de la importancia de poner mesa y mantel para que su equipo acabe devorando con su juego y se vea reflejado en el marcador. «Todo pasa por meter mucho ritmo al partido, que aguanten lo menos posible y si no somos capaces de abrir la lata los primeros 60 minutos, pues que los últimos 30 se les hagan eternos». Unos argumentos con los que el Badajoz pretende mostrarse intratable en su campo. «Con esas premisas creo que no deberían escaparse muchos puntos del Vivero, pero luego vienen los rivales y hay que ganarles».

Para recibir al Arroyo, el Badajoz tiene la baja de Ginés González, expulsado por doble amarilla ante el Diocesano, pero recupera a los lesionados Gus Quezada y Álex Herrera, quienes ya estuvieron en el banquillo la pasada jornada en Cáceres. Agustín Izquierdo se perfila como recambio en el eje de la zaga del central pacense, que había marcado en los dos últimos compromisos en el Nuevo Vivero. «La ausencia de Ginés te quita poderío aéreo a balón parado, pero también te puede dar velocidad por fuera».

Luis Oliver Sierra volvía a insistir en su cruzada contra las designaciones arbitrales. «Estéticamente la Federación debe cuidarlo si no quiere alimentar suspicacias», decía. Para esta cita la procedencia del colegiado no da lugar a la sospecha, al menos en Badajoz, ya que el elegido es Gil Arenas, de Villanueva de la Serena y que ya pitó en el primer tropiezo del Extremadura en Calamonte (0-0).

El técnico mantiene su idea de no condicionar su estilo por el rival, pero avisa que su equipo tendrá que bregar mucho para superar a un Arroyo que se ha mostrado sólido y combativo en campos como el del Jerez (3-2) y Llerenense (1-0). «Carlos Pizarro es buen estratega. Tácticamente son muy ordenados, defienden bien y muy juntos. A balón parado tienen mucho peligro». Por eso, insiste en explotar sus armas para asegurar los tres puntos cuanto antes y no complicarse la vida. «No hay que tener piedad de nadie y desde el minuto uno a tumba abierta para no dejar los deberes para el final».

BADAJOZ-ARROYO CD BADAJOZ Alonso; Gurdiel, Javi Lobato, Agustín Izquierdo, Dani Cordero; Bermu, Fran Miranda, Jesús Sánchez, Jorge Barba; Montori y Álex Alegría.

ARROYO CP Dani Santamaría, Ciri, Ángel, Isaac, Jesús García, Chechu, Álvaro Doncel, Willy, Raúl Navas, Turra y Awuley.

ÁRBITRO Gil Arenas.

ESTADIO Y HORA Nuevo Vivero, 17.00 horas.