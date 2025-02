El Badajoz no se plantea acudir al mercado invernal

Luis Oliver Sierra ha demostrado ser de ideas claras, firmes y ni siquiera los contratiempos han provocado que se replantee su posición ni un ... ápice. Nada pone en jaque su obstinación, sobre todo en lo concerniente a la composición de su plantilla, sobre la que ha pululado desde los primeros compases de la pretemporada la percepción de su escasez de efectivos al contar con 18 futbolistas. La cantinela ha sido recurrente y siempre la ha capeado de la misma manera, «tengo el equipo que quiero».

El técnico del CD Badajoz se parapeta en esa visión pese a que haya tenido que recurrir a un centrocampista para tapar el agujero en el eje de la defensa por las lesiones de Agustín Izquierdo y, sobre todo, de Ginés González, uno de los hombres más en forma en el inicio del campeonato, tanto por sus prestaciones atrás como por su olfato goleador, desatascando varios encuentros (es el segundo máximo artillero de los blanquinegros).

Defiende a capa y espada que en la confección de la plantilla se tuvo mucho en cuenta la versatilidad como una cualidad indispensable, algo en lo que ya insistieron predecesores como David Tenorio; fue la única consigna que puso sobre la mesa el técnico granadino a Gudi cuando en el verano de 2023 se sentaron en las oficinas con el contrato de renovación tras el descenso a Segunda RFEF.

Es una tendencia más que extendida en el fútbol moderno apostar por una base y salpicar el vestuario de alternativas en vez de empeñarse en doblar posiciones, un modelo más clásico que ahora se suele hibridar. Ni siquiera cuando en la segunda quincena de octubre una plaga de lesiones asoló al conjunto pacense el preparador aragonés cambió su discurso y tiró de resiliencia. «Estamos trece, catorce, quince... No hay problemas. Vienen muchos chicos del juvenil y dan un buen nivel».

Con esas premisas y acercándose la ventana invernal de fichajes, quedaba por saber el posicionamiento del técnico del bloque extremeño de cara a posibles incorporaciones en el mes de enero. Pero su planteamiento se mantiene invariable: «Se habla mucho de la falta de gol y de plantilla corta, pero es la que queríamos que fuese, lo llevan diciendo desde el principio y nadie se ha muerto, seguimos siendo los que somos y para mí está bien».

Es quizás prematuro decantarse tan rotundamente, porque pueden darse casuísticas muy dispares y complejas, pero la mentalidad es rígida: «El equipo está muy bien y tengo polivalencia suficiente para cubrir todas las líneas y posibles lesiones y lo que sea». Por tanto, el Badajoz no tiene intención de ir al mercado proactivamente, pero... «si viene algo interesantísimo lo podemos valorar, pero no es algo que me preocupe en absoluto». Asegura que es una cuestión a la que se presta más atención de puertas para fuera que en la planta noble, aunque reconoce que «a las oficinas llegan ofrecimientos de jugadores que no están contentos en sus equipos y que piensan en el Badajoz como un buen sitio para recalar». Ni la falta de opciones de centrales puros ni la sequía goleadora que atraviesa su escuadra le inquietan lo más mínimo, «que hayamos tenido dificultades de cara al gol dos o tres partidos es una cosa puntual que iremos solventando y no le doy más importancia», expresó para cerrar el debate.

De cara al duelo de este domingo ante el Calamonte (12.00), Oliver Sierra sigue contando con las ausencias de Jorge Pérez, que ya está corriendo y se espera que se integre con el grupo la semana que viene. Más tardará Ginés González, ya que aún le restan unos 10-15 días de recuperación. Fran Miranda arrastra unas molestias en el pubis por los cambios de superficie, pero no le impedirán ser de la partida.