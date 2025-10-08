HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Barrena se retira lesionado antes del descanso en el partido del Badajoz frente al Diocesano. ÁNGEL MÁRQUEZ
Tercera RFEF

El Badajoz también pierde a Barrena seis semanas

El extremo de Azuqueca de Henares se rompe y Marrero se queda sin desborde en banda al no poder contar tampoco con Pavón

J. P.

Badajoz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:18

Comenta

Al Badajoz se le caen sus cables de alta tensión. Marrero se queda sin la electricidad de banda ancha de dos de sus extremos más desequilibrantes. Con Antonio Pavón recuperándose de una rotura de abductor desde hace dos semanas, el técnico blanquinegro tampoco podrá contar con Álvaro Barrena al menos durante un mes y medio. Dos bajas que se unen a la de Gorka Iturraspe, quien todavía no ha podido debutar como blanquinegro por unas molestias en la espalda.

El extremo de Azuqueca de Henares se tuvo que retirar lesionado poco antes del descanso del partido ante el Diocesano. No pintaba bien y así lo vaticinaba Marrero. «Lo de Barre tememos que va a ser una rotura», asumía al finalizar el encuentro. Y se confirmaron los peores pronósticos. Barrena sufre una rotura muscular que le mantendrá fuera de los terrenos de juegos como mínimo entre cinco y seis semanas.

Problemas en la banda

Se repiten los pasos de su compañero Pavón, también sustituido al descanso del encuentro frente al Don Benito y cuyas pruebas determinaron que tenía una rotura en el abductor por la que estará fuera de servicio seis semanas más.

El Badajoz se rompe por banda izquierda para ese periplo como visitante que tiene por delante en este mes. Sin Pavón ni Barrena, el preparador valenciano pierde capacidad de sorpresa por su velocidad y desborde. Barrena había sido titular en los cuatro partidos disputados por el Badajoz, mientras que Pavón empezó en el banquillo en Santa Amalia y salió en el once contra el Don Benito hasta su lesión en el intermedio. Bermúdez queda como único extremo puro.

Gorka Iturraspe ha comenzado con un nuevo tratamiento para aliviar sus problemas de espalda y espera reincorporarse al grupo poco a poco.

