El Badajoz orienta el radar en el mercado hacia los extremos

M. Gª Garrido Badajoz Viernes, 10 de octubre 2025, 20:22 Comenta Compartir

Ahora que el vestuario empieza a sonreír merced a los resultados positivos, en los servicios médicos del Badajoz tuercen el gesto. Y ese rictus serio fruto de la preocupación se traslada al banquillo, y por extensión a la dirección deportiva, que debe reprogramar su radar en las búsqueda de efectivos para suplir las carencias que asolan a la escuadra pacense. Porque las necesidades han pasado de focalizarse en el eje del ataque, a incidir en los flancos.

Las inquietantes molestias que sufre Borja Domingo generan desasosiego por la relevancia de su papel en la plantilla y su aportación, siendo uno de los jugadores fundamentales en el apartado ofensivo. Pero Álex Alegría parece enchufado y ha asumido el reto de asumir la responsabilidad en esa faceta, firmando dos goles en los últimos compromisos. Además, Juan Marrero cuenta con Pablo Rodríguez y el refuerzo que le proporcionó el club con la competición en marcha, Karim Abubakar.

Con esa parcela bien cubierta, la idiosincrasia de la dolencia que lastra al ariete valenciano en el pubis se gestiona con relativa inquietud, pero sin ansiedad, porque no es aconsejable sobrecargarle para evitar males mayores. Especialmente teniendo en cuenta que ante el Diocesano tampoco salió al césped en su plenitud física. «Tenía inflamación, forzó y vamos a darle descanso para que la inflamación no vaya a más, porque puede ser que si arriesgamos demasiado nos quedemos sin él durante bastante tiempo».

El técnico valenciano reiteró en la rueda de prensa previa al duelo de este domingo (17.00 horas) ante el Moralo en el Municipal de Navalmoral, que ese factor está bajo control, porque «delanteros tenemos bastantes». Sin embargo, se mostró más contrariado con la situación de su plantilla en la demarcación de extremo y espera que desde la planta noble le proporcionen recursos para aumentar las garantías competitivas. Sin embargo, el contexto no es precisamente el más propicio para detectar refuerzos acordes a las urgencias de los blanquinegros. «Tenemos un problema en banda, están mirando el mercado pero no es fácil encontrar a un jugador que tenga esas características... Están buscando», comentó.

Jorge Barba, tocado

Bermu se queda como único futbolista específico con un perfil encarador, con desborde, velocidad y técnica para apurar hasta la línea de fondo y proveer de centros a los hombres de arriba. Jorge Barba, más híbrido en sus funciones ofensivas, con cierta querencia a conducir por dentro, está tocado y es duda para esta jornada, «no sabemos si va a poder estar al cien por cien».

Antonio Pavón y Álvaro Barrena no volverán a vestirse de corto hasta dentro de varias semanas y el Badajoz pierde presencia en una faceta que es fundamental en su estructura, lo cual genera un quebradero de cabeza a su entrenador, que deberá reciclarse e idear alternativas. Además, Gorka Iturraspe se ha infiltrado para paliar sus problemas de espalda y está descartado para la cita. Pese a ello, el entrenador blanquinegro se centra en orientar su discurso hacia una vertiente positiva. «Tenemos 14 disponibles, pero el once que saquemos será competitivo y esas adversidades las vamos a superar».