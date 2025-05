El Badajoz necesita unas rotaciones que no llegan

M. Gª Garrido Badajoz Viernes, 2 de mayo 2025, 21:15 Comenta Compartir

Los daños colaterales de la planificación deportiva se drenan con profusión por las fibras más frágiles del Badajoz. El empeño desde la dirección deportiva de armar una plantilla cicatera en efectivos ha generado ciertos desequilibrios más acusados en algunas posiciones que en otras. Porque se apostó por nutrir de polivalencia al grupo para suplir la escasez de piezas en determinadas demarcaciones y, en ocasiones, eso ha supuesto destapar los pies para poder arropar la cabeza. David González se ha mostrado especialmente contrariado con ese factor, aunque siempre afable y con la diplomacia por bandera.

La idiosincrasia de una competición con escenarios en los que el terreno de juego difiere en su estado y tipo de superficie de una semana a otra de un modo drástico, aumenta la prevalencia de problemas físicos que un plantel corto como el del conjunto pacense adquiere una virulencia mayor. No en vano, ante el Trujillo, Adán Gurdiel se quedó fuera por problemas en su rodilla y llegaron tocados Gustavo Quezada, Álex Alegría, Jorge Barba y Álex Herrera. David González asegura que mantiene el mismo parte en la enfermería para medirse al Jerez este domingo (18.30) y en el caso del canterano es duda, «está ahí ahí para ver si podemos contar con él de cara al partido del fin de semana», comentaba el entrenador del Badajoz en su comparecencia de este viernes.

Y añadió que «tengo una baja muy importante que se suma a las que estamos teniendo ahora mismo, con una plantilla muy cortita». Aunque, como viene siendo habitual desde que aterrizó en el club extremeño, no quiso desvelar su identidad, lo único que adelantó fue que estará alejado de los terrenos de juego un par de semanas, por lo que se pierde lo que resta de la temporada regular.

Con ese panorama, las rotaciones se han tornado en una prioridad en caso de que la clasificación para la fase de ascenso lo permitiera, pero la falta de recambios y la desaparición de futbolistas del filial en las convocatorias (solo ante el Pueblonuevo incluyó en la lista a canteranos: Zambrano, Conejero y Lucas Amo), convierte esa hipótesis en una entelequia. Reconoce que la intención era «tratar de que aquellos jugadores que acumulan más minutos y les empieza a pesar que puedan tener cierto descanso, era lo que estaba en mi mente, pero a día de hoy lamentablemente no se va a poder producir». En ese punto, el técnico navarro se mostró especialmente preocupado, «es que no hay tantas opciones. Es que no vamos a poder dar descanso a nadie. Vamos con lo que tenemos disponibles, que son muy poquitos».

Con el playoff de ascenso a Segunda RFEF a expensas de la rúbrica blanquinegra, el preparador tudelano destaca que «si tuviera que dar minutos a alguien es porque realmente se lo está mereciendo en el entrenamiento, si no no voy a regalar minutos absolutamente a nadie. Al final sería faltarles al respeto a ellos mismos porque sería premiar una actitud que no va acorde con el rendimiento.