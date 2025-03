El Badajoz necesita una catarsis para despegar

Alivio y esperanza. Son las dos sensaciones que se imponen en el vestuario del Badajoz tras poner fin al periplo de tres encuentros consecutivos ... lejos del cobijo del Nuevo Vivero en los que han sumado 5 puntos de 9 posibles y con la rémora de haber marcado dos tantos en los últimos cuatro compromisos. Le sigue costando al equipo pacense adquirir cierta capacidad camaleónica de adaptarse a los escenarios tan dispares de la Tercera RFEF y con esa premisa, en su regreso a casa, necesita un triunfo balsámico y contundente, «hay que ganar y convenciendo», comentaba en la víspera del duelo de este domingo ante el Atlético Pueblonuevo (16.30 horas) el técnico Luis Oliver Sierra. «Todo lo que hagamos bueno en la clasificación dependerá de lo que hagamos fuera pero nuestra casa tiene que ser un fortín», postulaba.

Sobre todo incidía en el factor de la superficie, que tantos quebraderos de cabeza está dando a los blanquinegros, «se recibe con cierta alegría, porque nuestro césped está espectacular y tenemos ganas del domingo para quitarnos el mal ambiente que tenemos encima de la cabeza». Todo ello sin olvidar que su coliseo no se ha mostrado como un escenario infalible ni carente de hostilidades, sobre todo en las fechas recientes, con el sonado tropiezo frente al Jaraíz y, especialmente, en ese empate sin goles ante el Extremadura que aún siguen rumiando, como el mismo preparador aragonés reconoció en su alocución. «Ese día perdimos una oportunidad importante y se quedó en el inconsciente y cualquier equipo nos pone en apuros y es capaz de ganarnos, hasta aquel día parecía inviable excepto el accidente ante el Jaraíz. Sin embargo ahora nos está pasando, hay una parte de desbloquear a los jugadores y que todo parezca mucho mas fácil».

Y volvió a insistir en ese punto de inflexión en el que se invirtieron las tendencias entre los dos favoritos al título. «Fue un mazazo, desde aquel día ellos no paran de crecer y nosotros no paramos de hacernos pequeñitos. Gracias al repaso que les dimos hicieron cambios que han sido positivos y nosotros empezamos a pensar que es casi imposible marcar un gol y ganar un partido». Y entonó el ‘mea culpa’ y tiró de autocrítica sobre el apartado psicológico que debe implementar, «o me equivoqué con la plantilla, que no creo, o me equivoco en la manera de sacar el partido, que sí creo que es la realidad. Es cuestión mía de desbloquearlos con amor, con cariño o con el látigo».

Badajoz: Sergio Tienza, Adán Gurdiel, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Álex Herrera, Fran Miranda, Gus Quezada, Jorge Barba, Bermúdez, Santi Luque y Álex Alegría. - Atlético Pueblonuevo: Víctor, Carlos, José Mari, Ladera, Jony, Iván Sández, Gabri, Víctor González, Fran Santos, Liberal y Alberto. Árbitro: David Menacho Gómez.

Estadio y hora: Nuevo Vivero, 16.30.

En cuanto al Pueblonuevo, que ocupa actualmente una de las posiciones de descenso a Primera Extremeña, lo definió como un clásico de la categoría, «nadie lo tiene que descubrir, es un histórico de Tercera con oficio, con jugadores veteranos que saben cómo funciona. Valentín, su entrenador, cuando se inventó la categoría ya estaba dentro, se la conoce perfectamente».

Oliver Sierra tiene claro por dónde pueden llegar los peligros del conjunto de las Vegas Bajas, «es un equipo vertical, duro atrás, sin contemplaciones, con un par de delanteros como Alberto y Chiscano, aunque este no está entrando; son peleones, pesados, que te ponen a prueba. Esperamos que salgan cerraditos y a hacer el partido largo, pero a balón directo y a la contra tienen sus peligros». Y enfatizó en la concentración y la intensidad para no caer en la trampa. «Tendremos que estar contundentes y expeditivos y sobre todo efectivos de cara a la portería rival, los partidos en el Nuevo Vivero dependen de lo pronto que abramos el marcador».

Vuelve a una lista Jorge Pérez tras superar su lesión muscular, mientras que solo queda en la enfermería Ginés González, en el último tramo de su recuperación.