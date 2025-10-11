HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Álex Alegría será el referente ofensivo del Badajoz. Ángel Márquez
Tercera RFEF

El Badajoz inicia su periplo foráneo con una mezcla de emociones

Los pacenses se enfrentan a un Moralo de contrastes con el impulso de los últimos triunfos, pero con la incertidumbre por las lesiones

M. Gª Garrido

Badajoz

Sábado, 11 de octubre 2025, 14:03

Comenta

El Badajoz repite la diáspora del curso pasado con el primero de los cuatro encuentros que le tocará disputar seguidos como visitante. Inaugura este periplo ... por territorio extremeño en Navalmoral de la Mata, en un momento propicio por la dinámica ascendente en la que parece inmerso en las dos últimas jornadas. Una racha positiva que inauguró precisamente lejos del Nuevo Vivero, en el choque ante el Villafranca.

