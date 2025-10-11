El Badajoz inicia su periplo foráneo con una mezcla de emociones

El Badajoz repite la diáspora del curso pasado con el primero de los cuatro encuentros que le tocará disputar seguidos como visitante. Inaugura este periplo ... por territorio extremeño en Navalmoral de la Mata, en un momento propicio por la dinámica ascendente en la que parece inmerso en las dos últimas jornadas. Una racha positiva que inauguró precisamente lejos del Nuevo Vivero, en el choque ante el Villafranca.

Sin embargo, mientras las sensaciones y los resultados acompañan, las lesiones se han convertido en un problema recurrente en este inicio de campaña. No en vano, el conjunto blanquinegro acudirá a la cita de este domingo (17.00) frente al Moralo con solo 14-15 futbolistas de la primera plantilla disponibles. Con Gorka Iturraspe aún sin debutar por sus problemas de espalda y a las bajas de varias semanas de Antonio Pavón y Álvaro Barrena, se suma para este duelo Borja Domingo, cuyas molestias de pubis desaconsejan su concurso y descansará para que la inflamación no vaya a más. Con la ausencia del ariete de Requena, entran a escena Pablo Rodríguez y Abubakar, que podrían estrenar titularidad. A este parte se suma el asterisco que se cierne sobre la figura de Jorge Barba, entre algodones durante la semana y habrá que ver si ante la plaga de ausencias Juan Marrero decide o no darle minutos.

Moralo: Jesús Navajas; Perdi, Juanjo Rubio, Iván Sánchez, Walter Navarro, Liam, Javi González, Moha, Robinho, Fran Adeva y Omar. - Badajoz: Sergio Tienza, David Calles, Jesús Sánchez, Adri Escudero, Pedro Pata, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Bermu, Jorge Barba, Abubakar y Álex Alegría. Árbitro: González Ruiz.

Estadio y hora: Municipal Óliver Torres, 17.00.

Sobre la situación clasificatoria, aliviada pero todavía apremiante, el técnico valenciano manifiesta que «tenemos que sumar muchas veces de tres puntos para recuperar el terreno que tenemos perdido». Aunque es consciente de que a domicilio la misión de seguir remontando posiciones va a ser aún más compleja: «fuera de casa siempre el rival ofrece su mejor versión y nosotros tenemos que superar esos factores y ser muy fuertes defensivamente y ahora mismo con la eficacia goleadora que tenemos contaremos con más posibilidades».

Sobre el adversario, resalta que es un equipo que «marca muchos goles, pero que encaja también bastantes. Cuenta con jugadores que llevan varios tantos como Robinho y Fran; es un equipo que mezcla asociarse y la verticalidad, con velocidad en banda. Es un equipo difícil».

Ante el máximo realizador

El bloque de Navalmoral se quedó sin marcar por primera vez en el choque de la pasada jornada en Pueblonuevo y aun así sigue siendo el más realizador del grupo tras las cinco primeras jornadas, con once dianas. No obstante, preocupa mucho en su cuerpo técnico la facilidad para recibir tantos ya que es el segundo más goleado, con diez, algo a lo que está obligado a mejorar para intentar engancharse al grupo de cabeza.

A pesar de las dificultades que entraña el partido por la entidad del rival, el conjunto de Navalmoral de la Mata quiere olvidarse de su primera derrota sufrida en las Vegas Bajas. «No tenemos presión para afrontar este duelo después de perder por primera vez, lo que tenemos es mucha ilusión y ganas de crecernos ante lo que nos viene», apunta Dani Pino. El preparador moralo asegura que el Badajoz es «candidato cien por cien a ascender, es sin duda uno de los rivales a batir. Creo que será un partido intenso por la entidad y necesidad que tiene el rival; nosotros tenemos que entrar bien y saberlo competir».