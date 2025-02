El Badajoz inicia su diáspora en Montijo

Manuel García Badajoz Sábado, 9 de noviembre 2024, 17:59 Comenta Compartir

Día uno de la diáspora. El Emilio Macarro pone a prueba la fiabilidad del Badajoz como forastero en un periplo que le mantendrá alejado del cobijo del Nuevo Vivero hasta el 1 de diciembre. Es el momento idóneo para calibrar el nivel de madurez del grupo y la capacidad de adaptarse a contextos hostiles cuando sale de un espacio que maneja y que favorece a su juego. Y estrena esta fase en un escenario que para el técnico de los extremeños, Luis Oliver Sierra, no es el más cómodo para desplegar sus armas. «Su campo es terrorífico, el más complicado de la categoría, por las características y el equipo que tenemos delante, por la altura, lo joven y potente que es el equipo y sabiendo que tenemos que ir a la guerra, si no va a ser imposible ganar».

Conscientes de la dificultad y con el precedente cercano del curso pasado en el que los blanquinegros sudaron sangre para sacar los tres puntos, no quiere excusas para salir reforzados de este tramo. «Si no sacas nueve puntos en estos tres partidos empiezas a hacer aguas, es la realidad, nos hemos dejado ya muchos puntos y hay que empezar a ser una apisonadora y un martillo pilón porque si no no vamos a ser campeones». Pero no pierde de vista que se presenta un hándicap más que demostrado en el rendimiento de su equipo y es la superficie sintética, «nuestro campo es demasiado bueno para la categoría y nos malacostumbra de cara a los partidos de fuera».

Resalta que hay un componente mental que deben seguir trabajando para cambiar el chip cuando tengan que batirse el cobre en contextos menos propicios para sus cualidades. «Te tienes que acostumbrar a jugar peor de lo que eres, ser más marrulleros, duros, ir al choque y que jugadores que disfrutan con el balón, en vez de tocar 50, van a ser 20 y las 30 restantes serán choques, duelos, codazos y mordiscos».

Montijo: Marcel, Fobi, Piru, Iván, Monir, Rafa Casillas, Bahruz, Yaya Diassy, Bakary Essamay, Traoré e Higor. - Badajoz: Sergio Tienza, Adán Gurdiel o David Calles, Lobato, Jesús Sánchez, Álex Herrera, Fran Miranda, Bermu, Jorge Barba, Santi Luque, Montori y Álex Alegría. Árbitro: Roberto Paredes Carrasco.

Estadio y hora: Emilio Macarro, 12.30.

Respecto a la falta de puntería que exhibieron frente al Extremadura en el derbi la pasada jornada, el preparador aragonés asegura que no le inquieta en exceso, «cuando empiecen a entrar no van a parar, lo tengo claro, lo preocupante sería no llegar 27 veces a puerta». Aunque sí insistió en que los escuderos de Álex Alegría y Montori deben empezar a aportar más en la faceta realizadora: «Bermu tiene que marcar más, Barba y Santi Luque tienen que estrenarse, contamos con una segunda línea con muchísimo gol, todos tienen que tener esa pausa, quitarse esos nervios de verse delante de la portería».

Los rojinegros llegan en su mejor momento de la campaña, reseteados tras el aterrizaje del argentino Germán Corengia como cabeza visible del nuevo proyecto, que llega con refuerzos para reflotar el club. Tras un inicio demoledor sumando tres puntos de 18 posibles en las primeras seis jornadas, afronta el choque con tres victorias consecutivas que le han enganchado a la zona noble. «Están en su techo emocional y bajar a los equipos de ahí es complicado». Resalta Oliver Sierra que pese a ser un equipo confeccionado para dominar en lo físico, tienen calidad y salen con el balón controlado desde atrás.

El conjunto de las Vegas Bajas contará con la baja confirmada de Malik Sarr, que fue expulsado la pasada semana tras anotar uno de los tantos ante el Villafranca. En los pacenses, se pierden el choque Ginés González, en proceso de recuperación de una lesión muscular, al igual que Jorge Pérez. Jesús Sánchez, que regresa junto a David Calles y Sergio Tienza a la que fue su casa el curso pasado, será titular en el eje de la zaga junto a Lobato.