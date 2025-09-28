El Badajoz se da por fin una alegría

Jesús Arjona Villafranca de los Barros Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:46 Comenta Compartir

El Badajoz comienza a alzar el vuelo tras sumar los tres primeros puntos de la temporada, con los que compensa la sanción federativa de 3 puntos negativos y poner su contador a cero. A la cuarta joranda se impuso en el feudo de un Villafranca que llegaba invicto a este encuentro. Un tempranero gol en propia portería del cuadro amarillo, que a su vez significó el primer tanto del curso de los pupilos de Juan Marrero, y otra diana de Álex Alegría en el inicio del segundo acto resultaron suficientes para que el conjunto pacense disfrutase de la primera alegría de la campaña.

Urgido por empezar a recuperar el déficit de puntos, el conjunto capitalino puso en liza una alineación titular en la que destacó el retorno de Jesús Sánchez, Fran Miranda y Álex Alegría en reemplazo de Javi Lobato y los lesionados Jorge Barba y Pavón, respectivamente.

Con la lluvia y el viento como invitados de excepción, el cuadro pacense supo adaptarse a las circunstancias del partido para lograr ponerse por delante en el inicio del choque. Álex Alegría se movió hacia la banda izquierda para, desde el centro del campo, dibujar una conducción de larga distancia con la que llegó hasta situarse en una disposición pintiparada para dar el pase de la muerte hacia la posición de remate de Borja Domingo. Finalmente, el jugador valenciano, que en el primer cuarto de hora cayó unas cuantas veces en fuera de juego, no necesitó remachar el balón a las redes, ya que Granado, en su apurado intento de despeje, introdujo la pelota en su propia portería.

El Villafranca, que llegaba a la cita inmerso en un notable estado de forma tras haber sumado siete puntos de nueve posibles, trató de replicar en un libre directo cometido por Adri Escudero en la frontal del área. Para fortuna de los intereses del Badajoz, el zurdazo de Ángel Guerrero, colocado al palo derecho, no encontró portería. Los pupilos de Juan Marrero apaciguaron el intento de rebelión del cuadro amarillo gracias a su capacidad para generar superioridades por los carriles exteriores. Sin embargo, el conjunto pacense no logró aumentar la ventaja porque continuamente fue minimizado por la ley del fuera de juego, tan bien empleada a su favor por el Villafranca. De hecho, Borja Domingo, que sería sustituido en el 35 por lesión, vio como su primer tanto del curso era anulado por encontrarse en situación antirreglamentaria.

VILLAFRANCA Paco Álvarez; Ricardo, Ladera, Borja Rivas, Granado (Miñón, min. 46); Ángel Guerrero, Viera (Kiba, min. 65); Juanma Ruiz, Beni, Dani Rodríguez (José Mari, min. 65); y Andrada (Antonio Sánchez, min. 76). 0 - 2 BADAJOZ Sergio Tienza; David Calles, Jesús Sánchez, Adri Escudero, Pedro Pata; Bermu (Javi Lobato, min. 61), Gustavo Quezada, Fran Miranda, Barrera; Álex Alegría y Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min. 35). GOLES 0-1: Granado, en propia meta, min. 8. 0-2: Álex Alegría, min. 47.

ÁRBITRO Espada Torrijos. Amarilla a los locales Andrada, Ladera y Juanma Ruiz, y a los visitantes Bermu, David Calles y Gustavo Quezada.

INCIDENCIAS Municipal de Villafranca de los Barros, unos 700 espectadores, alrededor de medio centenar de ellos aficionados del cuadro blanquinegro.

La primera parte transcurrió con el Badajoz sabiendo gestionar la mínima ventaja. Sin embargo, el cuadro pacense estuvo cerca de pagar caro una mínima falta de concentración cerca de su portería. Tanto Jesús Sánchez como Sergio Tienza se confiaron ante un balón dividido que dejaron botar en el césped y un atento Dani Rodríguez se hizo ganador del cuero. El guardameta pacense pareció derribar al atacante local, pero el árbitro no consideró señalar penalti. Tras el susto recibido, los pupilos de Juan Marrero volvieron a la carga a través de un pase profundo de Fran Miranda hacia la carrera de Barrera. Aunque en la zona de remate contaba con Álex Alegría y Borja Domingo, el extremo decidió ejecutar un disparo que se marchó rozando el palo.

La actitud competitiva del Badajoz se vio reflejada en un inicio de la segunda parte en la que los pupilos de Juan Marrero se mostraron muy intensos. En primera instancia, Gustavo Quezada advirtió con un disparo desde media distancia que obligó a Paco Álvarez a realizar una extraordinaria intervención para evitar el 0-2. El Villafranca no pudo resistir más tiempo ante el empuje del elenco de Marrero, que, nada más arrancar el segundo acto, fue capaz de ganar tranquilidad con el premio del segundo gol. El centro con música lanzado por Pedro Pata localizó el certero remate de cabeza de un Álex Alegría que estrenó su actual cuenta goleadora, con la que buscará superar la docena de dianas anotadas en la pasada temporada.

El Badajoz pudo haber vivido un final de partido más tranquilo si hubiera sido capaz de aprovechar un error grosero del Villafranca en la salida de balón, pero el guardameta local enmendó el fallo de sus compañeros respondiendo de forma milagrosa ante el disparo cercano de Pablo Rodríguez. Finalmente, los pupilos de Juan Marrero, quien vivió el partido con mucha tensión hasta el silbatazo final, se llevaron sus tres primeros puntos del Municipal de Villafranca de los Barros gracias al esforzado sacrificio colectivo y a la falta de clarividencia del conjunto de Javi Pérez en el último tercio del campo.