El Badajoz se fija en la liga para confiar en pasar la eliminatoria

El playoff de ascenso empieza fuerte para el Badajoz. Como quinto clasificado le toca medirse con el mejor equipo en liza, además de ser el ... que más en forma está de la Tercera extremeña. El Azuaga es el único del grupo que no conoce la derrota en este 2025. Ni siquiera el intratable y ya ascendido Extremadura puede presumir de haber llegado a mayo como invicto en todo este año. El conjunto de José María Ramos lleva 18 partidos consecutivos sin perder con once victorias y siete empates. No pierde desde la última jornada de 2024 en Pueblonuevo, ya en un lejano 21 de diciembre (3-2). Los rojiblancos han cerrado el campeonato liguero con dos triunfos, precisamente con una goleada frente al Pueblonuevo (7-1) y en Trujillo (2-4), pero las tres anteriores jornadas las saldó con empates (Jaraíz 2-2, Extremadura 0-0 y Puebla 1-1).

El Badajoz, en cambio, no ha terminado de despejar sus dudas, especialmente fuera de casa donde no ha encontrado la continuidad en sus resultados y juego. La agitada derrota en Jerez y la victoria por la mínima y de penalti ante el Castuera tampoco incita a pensar que llega a la parte decisiva con sus mejores sensaciones. Pero en el Nuevo Vivero se remiten a los antecedentes ligueros con el Azuaga para albergar esperanzas de poder pasar la eliminatoria. El conjunto blanquinegro no ha perdido con su rival en sus dos enfrentamientos del campeonato regular. Los pacenses se impusieron en el Nuevo Vivero (2-1) en la segunda jornada y empataron en el inicio de la segunda vuelta en la Campiña Sur (0-0). Si bien ganaron con mucho trabajo al tener que remontar el tanto inicial de Ingoma con los goles de Ginés González y de Álex Alegría. Este primer duelo del playoff se presenta como el más duro y clave para seguir soñando con el ascenso. Tampoco cuenta con el factor campo y sabe que con un empate en el global de los dos partidos se quedaría fuera sin posibilidad de la tanda de penaltis. El Badajoz es consciente del duro escollo que tiene por delante y por eso se conjura para mostrar su mejor versión en el playoff. El vestuario se conciencia para resetearse y poner la cuenta a cero. Llega la hora de la verdad y Álex Herrera pide la unión de todas las fuerzas en busca de ese ansiado ascenso. «Es el momento de unirnos, nosotros dando nuestro máximo y vosotros empujando para que ese máximo sea el que el club se merece», escribía en sus perfiles sociales. Como uno de los capitanes y presente en los dos últimos ascensos del Badajoz a Segunda B, asume las decepciones que ha generado el equipo, pero resalta que ahora empieza otra historia nueva por lo que todavía no hay nada perdido y el objetivo sigue en sus manos. «Somos conscientes de los sinsabores de estos últimos años, pero esta temporada aún no ha acabado, solo podemos pediros el último soplo de aliento, que estoy seguro que nos vais a dar porque nunca falláis cuando se os necesita».

