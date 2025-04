El Badajoz, a la espera del tránsfer de David Grande para inscribirlo

En el Nuevo Vivero están pendientes de la Federación Española, pero no por el comunicado de la AFE en el que le señalaba como ... moroso y sin posibilidad de fichar, sino por la llegada del tránsfer de David Grande desde Italia.

El acuerdo con el jugador es total y el club pacense solo queda a la espera de ese trámite burocrático para inscribirlo. El Badajoz no ha recibido ninguna notificación federativa que certifique que tenga sus derechos deportivos bloqueados y en la FExF tampoco les consta ninguna denuncia, por lo que sigue teniendo habilitado el sistema para la tramitación de fichas. En ese sentido, tanto desde la territorial como desde el Nuevo Vivero sostienen que el equipo pacense no tiene en este momento problemas para fichar. Pero en la AFE siguen manteniendo al Badajoz en la lista de clubes deudores con la etiqueta de «pendiente de pago» por sentencia judicial firme, mientras otros como el Lleida y el Manchego ya han corregido su situación al liquidar sus deudas y ya no figuran en la relación.

De hecho, el club blanquinegro tiene toda la documentación preparada para tramitar la licencia de su nueva incorporación en cuanto se resuelva el papeleo entre las federaciones italiana y española. David Grande se encontraba en el Costa d'Amalfi de la Serie D del fútbol transalpino.

El Badajoz espera la llegada de David Grande este mismo jueves. El delantero madrileño tiene previsto viajar hasta la capital pacense e incorporarse a los entrenamientos de Luis Oliver Sierra.

En el Nuevo Vivero se muestran tranquilos ante esa nueva amenaza de la AFE y confiados en poder inscribir jugadores. Desde que el lunes se hizo pública la nota del sindicato de futbolistas en la entidad pacense no han recibido ninguna comunicación al respecto ni por parte de la AFE ni de la RFEF.

El club blanquinegro ha recibido otra remesa de 200 entradas de adulto por parte del Olivenza para poner a la venta entre sus aficionados. El precio es de 10 euros y se podrá adquirir en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 en las oficinas del Nuevo Vivero hasta fin de existencias.