El Badajoz de David González no pasa la prueba del algodón

Aquel famoso anuncio de que el algodón no engaña se le podría aplicar a un Badajoz que en Pueblonuevo volvió a evidenciar sus viejos males ... que le apartan otra vez de la carrera por el playoff de ascenso. El equipo de David González no pasó la prueba y de nuevo regresaba a la capital pacense sin ganar fuera de casa. El efecto efervescente de la llegada del nuevo técnico buscaba su confirmación en una salida de las más complicadas por las condiciones del campo, pero la ilusión generada tras la victoria ante el Calamonte se evaporó en apenas una semana.

El Badajoz sufría su enésimo tropezón como visitante y volvía a caer en las dudas sobre sus opciones de clasificarse para la promoción de ascenso. Ni con Luis Oliver Sierra ni por el momento con David González en su primer desplazamiento, el equipo pacense ha sido capaz de revertir su pobre rendimiento foráneo. Al Badajoz le quedan dos salidas a Trujillo y Jerez en las que está obligado sí o sí a cambiar la tendencia si no quiere quedarse fuera del playoff. Ya no le queda más margen de maniobra y más teniendo en cuenta que tampoco aprovecha los pinchazos de sus dos principales rivales, Jaraíz y Diocesano, a tres y un punto, respectivamente.

A pesar de la nueva decepción y el malestar generalizado entre la afición, David González trataba de hacer una lectura positiva del empate de Pueblonuevo. «Hemos sacado un punto en un campo donde muchos no han conseguido puntuar», exponía al finalizar el encuentro. En ese discurso optimista, el técnico navarro quiso mostrarse tranquilizador y con un mensaje para la esperanza. «No todo es tan dramático». Y reconocía que el empate es un paso atrás de cara al objetivo del playoff, aunque está convencido en alcanzarlo. «Si no hemos conseguido la victoria es un palo para el equipo. Pero no hemos perdido tampoco y hay que hacer bueno el punto en casa».