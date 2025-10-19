El Badajoz coge aire en Montijo

Alejandro Villalobos Montijo Domingo, 19 de octubre 2025, 18:08 Comenta Compartir

No hay nada mejor que el hecho de que te apriete la soga en el cuello para sacar pecho en forma de actitud y goles. Y para volver a la senda del triunfo. Sin fútbol de muchos quilates, el Badajoz quebró la racha positiva del Montijo en su feudo, donde estaba invicto desde enero, para lograr un triunfo (1-2) que le redime de su derrota en Navalmoral de la Mata y le permite ver algo de luz en el horizonte. Un libre directo de Jorge Barba abrió el tanteador y, pese a la reacción de la escuadra rojinegra, con el séptimo gol del pichichi Alberto Sánchez, un centro-chut letal al segundo palo del onubense Pedro Pata se convirtió en el segundo gol del triunfo del cuadro pacense.

Con un ambiente de alcurnia, con numerosos aficionados de la capital en el coliseo de las Vegas Bajas, amaneció un partido en el que el técnico del Montijo, Jesús Acevedo, apostó por un 5-3-2, con tres centrales –Edu Reyes, Matías Peña y Agu–, tres hombres en la medular y Alberto Sánchez con Caio en la punta de lanza. Por su parte, Juan Marrero, que volvía a su antigua casa y completó una convocatoria mermada de efectivos, tuvo a Karim Abubakar como principal novedad en el ataque junto a Álex Alegría.

MONTIJO Juka; Fobi, Edu Reyes (Banao, min. 46), Matías Peña, Agu, De Luis (Volo, min. 77); Júnior, Martín Gómez, Bakary (Ale Elena, min. 73); Alberto Sánchez y Caio. 1 - 2 BADAJOZ Sergio Tienza; Pedro Pata, Jesús Sánchez, Javi Lobato, David Calles; Fran Miranda, Gustavo Quezada (Adri Escudero, min. 29); Bermu, Jorge Barba (Álex Galán, min. 82); Álex Alegría y Karim Abubakar (Pablo Rodríguez, min. 60). GOLES 0-1: Jorge Barba, min. 45+1. 1-1: Alberto Sánchez, min. 50. 1-2: Pedro Pata, min. 74.

ÁRBITRO Alba Ramiro. Enseñó cartulina amarilla a Júnior, por el Montijo; y a Pablo Rodríguez y Álex Alegría, por los visitantes.

INCIDENCIAS Emilio Macarro, 1.400 espectadores, unos 150 de ellos seguidores del Badajoz.

La tensión se desplegó en el césped desde el arranque del partido. Expuso más músculo un conjunto anfitrión que obligó al Badajoz a esperar atrás. La primera jugada reseñable, anécdota pura, sin embargo, llegó en un balón colgado de Jorge Barba que no conectó Pedro Pata a los seis minutos. Tras un susto en un choque que obligó al jugador local Edu Reyes a pedir las asistencias médicas, pero que no pasó a mayores, y unos minutos de falta de ideas por ambas escuadras, llegó una buena opción para el Montijo. Fue un saque de falta que firmó De Luis, algo elevado, lo más brillante hasta ese momento.

Hubo réplica del elenco de Marrero en las botas de Jorge Barba, que mandó por el cuero, por poco, por encima de la portería de Juka. Corría el minuto 19. Las fuerzas estaban parejas y volvió a intensificar su presencia el Badajoz. Gustavo Quezada, poco antes de retirarse lesionado, desplegó un proyectil desde 20 metros que se fue al lateral de la red.

Los mejores pasajes de juego y la seriedad del cuadro blanquinegro llegaron de forma ininterrumpida durante diez minutos, en los que maniató a un Montijo que, eso sí, se defendió y desbarató con aplomo toda acción de peligro del Badajoz, en el que Adri Escudero fue el sustituto de Gustavo Quezada a la media hora.

La emoción y el brillo en el juego ganaron peso y Alberto Sánchez se guisó y comió solo una jugada personal que casi derritió los guantes de Sergio Tienza. El lance quedó prolongado por un saque desde la esquina por parte de De Luis que repelió de puños el portero del conjunto capitalino.

En el tiempo añadido del primer acto llegó la felicidad para el Badajoz. Lo que no se gestó en jugada se paladeó a balón parado. El chut de Jorge Barba desde 20 metros fue imparable para Juka. Con 0-1 se decretó el entreacto.

En la caseta se quedó lesionado el local Edu Reyes, sustituído por Banao. Nada más volver al campo de batalla, la primera bala del conjunto de las Vegas Bajas provocó el incendio. De Luis puso el centro desde la esquina y el cabezazo del goleador Alberto Sánchez –séptima diana en el curso– besó la red de la portería de Sergio Tienza. Todo un mundo en el minutero por jugar y todo se emparejaba.

Urgía mover los equipos. Juan Marrero dio descanso a Abubakar, apostando por la frescura y desparpajo de Pablo Rodríguez con media hora por delante. El fútbol brillante cayó en la escala de valores, con pocos desbordes por las bandas. Hubo borrachera de balones frontales, presa fácil para las zagas, con casi ningún uno contra uno por los costados. De disparos a puerta, nada de nada.

El colegiado, para más inri, dio carta blanca a ciertas acciones sin castigar que caldearon los ánimos de todos los presentes. Todo estaba en el aire, cuando, en una jugada aislada, sin excesivo peligro, un balón bombeado al segundo palo se convirtió en el 1-2. Pedro Pata fue el autor del gol con el que firmaron el triunfo los pupilos de Juan Marrero.

El Badajoz escapa un poco de la espiral de malos resultados del inicio liguero con tres puntos vitales para empezar a mirar hacia arriba.