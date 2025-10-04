HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 4 de octubre, en Extremadura?
Álex Alegría felicita a Borja Domingo tras marcar el tercer gol para el Badajoz. ÁNGEL MÁRQUEZ
Tercera RFEF

El Badajoz calienta motores

Álex Alegría, Fran Miranda y Borja Domingo dan la segunda victoria al equipo de Marrero en su objetivo de escalar hacia los puestos nobles

Mario Zafra

Badajoz

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:00

Comenta

El Badajoz empieza a carburar y a calentar motores para su despegue en la clasificación. El equipo de Juan Marrero logró la segunda victoria consecutiva ... del campeonato y primera en el Nuevo Vivero al batir con claridad al Diocesano por 3-1. El final del primer tiempo y el inicio de la segunda parte fueron fundamentales para poner las bases del triunfo pacense, que le sirve para salir momentáneamente de la zona más baja de la clasificación al contar ya con saldo de puntos positivo.

