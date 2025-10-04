El Badajoz calienta motores

El Badajoz empieza a carburar y a calentar motores para su despegue en la clasificación. El equipo de Juan Marrero logró la segunda victoria consecutiva ... del campeonato y primera en el Nuevo Vivero al batir con claridad al Diocesano por 3-1. El final del primer tiempo y el inicio de la segunda parte fueron fundamentales para poner las bases del triunfo pacense, que le sirve para salir momentáneamente de la zona más baja de la clasificación al contar ya con saldo de puntos positivo.

El cuadro blanquinegro dominó el choque ante un rival al que le costó pisar el área contraria, sobre todo en el primer período. De todos modos, tuvo que pasar casi un cuarto de partido para que el Badajoz pisase el área con peligro y crease una ocasión de gol. Y es que en los primeros compases solo varios centros que no encontraron rematador compusieron el balance ofensivo.

BADAJOZ Sergio Tienza; David Calles, Jesús, Adri Escudero, Pedro Pata; Bermu, Miranda, Gustavo, Barrena (Jorge Barba, min. 41); Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min. 62), Álex Alegría (Abubakar, min. 83). 3 - 1 DIOCESANO Luis del Ramo; Manu Martín (Ortega, min. 78), Víctor, Ángel Muñoz (Chibi, min. 85), Varona; Esteban, Manu Alcázar (Ernesto Osorio, min. 64); Trinidad (Juan, min. 85), Adrián Nágera, Chechu (Tete, min. 64); Koke. GOLES 1-0: Álex Alegría, min. 44. 2-0: Fran Miranda, min. 50. 3-0: Borja Domingo, min. 60. 3-1: Koke, min. 61.

ÁRBITRO Picón Domínguez. Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Adri Escudero, Miranda y Jorge Barba y a los visitantes Varona, Manu Alcázar y Manu Martín.

INCIDENCIAS Unos 1.20 espectadores en el Nuevo Vivero.

Tras un balón muerto en el área después de un córner que no encontró rematador, llegó la primera ocasión a tener en cuenta. Un saque de falta picado por encima de la defensa lo recibió Álex Alegría y sacó el portero el remate a bocajarro a córner. Iban 22 minutos, con tendencia positiva del Badajoz. En el córner posterior Adri Escudero remató fuera por muy poco en el segundo palo.

El primer aviso del cuadro cacereño llegó al borde de la media hora, cuando Trinidad recibió fuera del área, se hizo hueco y su tiro centrado y raso lo atajó Sergio Tienza sin problemas. En el otro extremo del campo fue Borja Domingo el que golpeó y el esférico se fue ligeramente desviado.

Aumentó su dominio el Badajoz y Borja Domingo gozó de la mejor oportunidad hasta el momento en un rechace de córner. El delantero controló en un costado del área y su tiro potente y con poco ángulo lo salvó en el primer palo Luis del Ramo. Y a un minuto de que se cumpliese el tiempo reglamentario llegó el 1-0. En un centro desde la derecha de Bermu, Álex Alegría se adelantó a la defensa para estirar la pierna y batir a bocajarro el portal del Diocesano.

Buena manera de acabar el primer acto, y el inicio del segundo aún fue mejor. En el minuto 50 Fran Miranda golpeó desde fuera del área en un rechace, tocó en un defensa y el balón tomó una parábola que despistó al portero. Era el 2-0. Instantes después del saque de centro Borja Domingo ganó la espalda a un defensa del Diocenano y el remate a bocajarro lo cerró Luis del Ramo para evitar el tercero del cuadro pacense. Se mascaba el tercero, aunque antes de que llegase, el Diocesano pudo recortar diferencias en las botas de Adrián Nágera. Primero, en un recorte en el área y golpeo que salvó con una gran intervención Sergio Tienza. Y después en un tiro menos potente que atrapó el arquero del Badajoz.

En el minuto 59, Álex Alegría dribló en el área y su golpe lo salvó Luis del Ramo. Y a la hora del encuentro sentenció el Badajoz. Balón filtrado en largo al desmarque de Borja Domingo, que batió al arquero en su salida. Sin embargo, casi acto seguido y en un error de Sergio Tienza en su salida, un rebote favorecía al Diocesano. Le quedó manso el balón a Koke para empujar a la red. El partido bajó mucho en cuanto a ritmo. El Diocesano no se lo creyó y el Badajoz nunca vio peligrar su ventaja.

Debutó Abubakar. En los minutos finales, Bermu recortó en el área en una acción de contragolpe y su tiro se fue fuera junto al palo. Mientras, Chibi no logró controlar en el área un buen centro para quedarse solo ante Sergio Tienza. Luis Ramo sacó abajo junto al palo un tiro de Jorge Barba y ya en el minuto 96 una doble intervención de Sergio Tienza evitó el 3-2.