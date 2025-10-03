El Badajoz busca su confirmación para salir del pozo

El Badajoz se ha quitado los puntos negativos y con ese cierto alivio ya no puede parar. El equipo blanquinegro está obligado a seguir ... su marcha y confirmar su recuperación para salir del pozo. Sacudida la presión de una primera victoria que ha tardado en llegar cuatro jornadas tiene que seguir mirando hacia arriba. La cuenta atrás en su particular cronoescalada se pone a cero, mientras otros ya le sacan bastante tiempo de ventaja. Recortar esa diferencia se ha convertido en la principal obsesión para un vestuario que solo piensa en seguir sumando de tres en tres para contrarrestar la distancia perdida.

Lo primero es poner las cosas en su sitio y escapar de la zona de peligro. El Badajoz carga el lastre del descuento de tres puntos que le arrastra en la cola del pelotón. De ahí la importancia de continuar la senda iniciada en Villafranca para alcanzar cierta tranquilidad. «Cuando tienes una victoria siempre se trabaja mejor, pero sabemos que tenemos que sumar muchas veces tres puntos para recuperar el terreno perdido. El partido es importantísimo y la única mentalidad es ganar», sostiene Juan Marrero.

Los pacenses reciben a un Diocesano que si bien todavía no ha perdido ha comenzado el curso algo dubitativo con un triunfo y tres empates. Precisamente se desquitó estrenándose esta pasada jornada al vencer al Pueblonuevo por 2-0. El principal peligro del cuadro colegial reside en el descaro de su juventud. «Para mí Senso es un entrenador que ha trabajado muy bien con la juventud durante muchos años. Y quizás ahora tiene un poquito más de experiencia en algunos jugadores, pero el talento, la velocidad y la verticalidad son un denominador común en ese tipo de equipos». El técnico blanquinegro avisa que su equipo tiene que imponer su físico si quiere someter a su rival. «Eso tenemos que neutralizarlo corriendo todos y sobre todo haciendo muchas ayudas».

El técnico blanquinegro mantiene las bajas de Gorka Iturraspe, que continúa con sus problemas de espalda del que será tratado la próxima semana, y Antonio Pavón, cuya rotura en el abductor le tendrá entre seis o siete semanas más sin poder jugar. Por su parte, tiene las dudas de Borja Domingo, retirado en Villafranca a los 35 minutos por unas molestias de pubis, y Jorge Barba, con cinco puntos en el tobillo. La gran novedad será la entrada de Karim Abubakar en la convocatoria, que aunque no está al cien por cien cuenta como recambio para Marrero. «Está disponible y va a sumar. Es un futbolista con experiencia que ya ha jugado en la Tercera extremeña con buenos registros». No será el último refuerzo que llegue al Nuevo Vivero, ya que el preparador valenciano insistía en la necesidad de buscar un jugador de banda.