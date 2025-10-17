HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 17 de octubre, en Extremadura?
Borja Domingo volverá a ser baja en la delantera del Badajoz de cara al encuentro ante el Montijo del domingo. Ángel Márquez
Tercera RFEF

El Badajoz, sin buenas noticias en el parte médico para Montijo

El conjunto blanquinegro repite las bajas de Borja Domingo, Barrena, Pavón e Iturraspe, con Jorge Barba aún con molestias

M. Gª Garrido

Badajoz

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:21

Comenta

Juan Marrero empezaba su comparecencia este viernes sacudiendo la cabeza en señal de negación a cada nombre que se le iba enumerando de la extensa ... lista de lesionados del Badajoz. Álvaro Barrena, Antonio Pavón, Gorka Iturraspe, Borja Domingo... «Ninguno», refrendaba al tomar la palabra tras completarse un parte de guerra sin novedades. En ese momento esbozó una sonrisa irónica, como mecanismo de defensa involuntario ante un factor adverso insistente y acuciante. El estado físico de sus jugadores se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del preparador blanquinegro en este comienzo de temporada.

