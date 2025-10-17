El Badajoz, sin buenas noticias en el parte médico para Montijo

Juan Marrero empezaba su comparecencia este viernes sacudiendo la cabeza en señal de negación a cada nombre que se le iba enumerando de la extensa ... lista de lesionados del Badajoz. Álvaro Barrena, Antonio Pavón, Gorka Iturraspe, Borja Domingo... «Ninguno», refrendaba al tomar la palabra tras completarse un parte de guerra sin novedades. En ese momento esbozó una sonrisa irónica, como mecanismo de defensa involuntario ante un factor adverso insistente y acuciante. El estado físico de sus jugadores se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza del preparador blanquinegro en este comienzo de temporada.

En ese catálogo había un anexo especial para el caso de Jorge Barba, ya que persisten las molestias que le persiguen en las últimas fechas, pero que no le impedirán entrar en la convocatoria, aunque no en su plenitud, como ya ocurriera ante el Moralo, partido en el que salió en la segunda parte. Además, añadió que cuenta con varios futbolistas aquejados de sobrecargas musculares, lo cual se traduce en una expedición para Montijo (domingo, 12.00 horas), con 15 efectivos del primer equipo en el mejor de los casos. Ante ese panorama, Marrero trató de tirar de estoicismo y lanzar un mensaje de resiliencia, «cuando vienen así, los que están sanos o medio sanos se tienen que multiplicar y aumentar el rendimiento». Por su cabeza confluían pensamientos contrapuestos sobre el contexto que atraviesa su plantilla. Por un lado se empeñaba en deslizar el foco hacia quienes sí podrán ser de la partida y de los que depende voltear una situación crítica. Pero, por otro, era inevitable que la sombra de sus inquietudes planearan en su discurso: «Ha habido factores que no son buenos, como cada partido perder a un jugador o tener a Gorka con una lesión muy extraña que no le permite a fecha de hoy ni entrenar o entrenar poco». Sin olvidar que las prestaciones de su equipo están muy por debajo de lo que se esperaba, lo cual ha compuesto un cóctel nada favorable para los intereses del bloque pacense, inmerso en los puestos de descenso. «No hemos sacado los números que debemos hacer y nuestra labor y nuestra obligación es darle la vuelta a esto».

Marrero, sin excusas

Reaccionó como un resorte cuando se le interpeló por la falta de profundidad de banquillo como factor atenuante en la debacle de unos resultados paupérrimos en los primeros compases de la campaña, «no, yo no voy a decir eso ni mucho menos. Sería poner excusas. Y a mí es que no me gustan las excusas, aquí perdemos todos y ganamos todos», sostuvo con vehemencia.

Sin embargo, acto seguido, reconocía el hándicap de verse obligado a recurrir a la cantera en una coyuntura tan compleja y que supondría poner sobre los hombros de los chavales de la Academia un peso que no les corresponde. «El domingo nos llevaremos tres o cuatro juveniles, pero no es la solución porque no entrenan con nosotros. Puede ser la solución si no hay gente, pero ahora mismo la responsabilidad tiene que ser de la gente del primer equipo, que para eso estamos».

Sobre las opciones para reforzar un plantel más que mermado, el técnico valenciano se manifestó de manera escueta y con cierta resignación por la idiosincrasia de una fase en la que no abunda precisamente la oferta. «Muchos futbolistas prefieren esperar y se está intentando, se está trabajando, pero no es una tarea fácil».