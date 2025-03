El Badajoz aparta a Montori por indisciplina

Un nuevo escándalo asoma por el Nuevo Vivero. Ha sido despedirse del gran objetivo de la temporada del ascenso directo y saltar por los aires ... la aparente armonía del vestuario. El Badajoz sorprendía este mediodía con un comunicado en el que informaba que apartaba del equipo a Ander Montori y abría expediente disciplinario a varios jugadores. Una medida que se produce en plena crisis deportiva por no cumplir con las expectativas y con la afición más desencantada que nunca con el rendimiento del equipo tras perder en Jaraíz. «El Club Deportivo Badajoz informa a sus aficionados que ha decidido iniciar un expediente disciplinario contra varios miembros de la primera plantilla por incumplimiento de sus obligaciones como profesionales del club. Asimismo, se comunica que el jugador Ander Montori quedará apartado de la primera plantilla con efecto inmediato», expone la entidad en una nota.

Llegan los malos resultados y el Badajoz vuelve a convertirse en un auténtico polvorín. La afición está hastiada de tantas decepciones y en el último partido en el Nuevo Vivero ya despidió al equipo señalando al palco. Después de la derrota de este domingo en Jaraíz, los seguidores también empezaron a cargar las tintas contra los jugadores al sentir su falta de compromiso con el escudo. El tren del ascenso se escapa y parece que la unidad del grupo también. El club coloca directamente a Montori en la diana por un caso de indisciplina y arremete contra otros componentes del primer equipo sin decir nombres, lo que hace que todos queden señalados. El delantero navarro se defiende y asegura que el club no tiene motivos para sancionarle. «Quiero manifestar que no he hecho nada malo. Tengo la conciencia 100% tranquila. No hay causa justificada para adoptar la decisión de sancionarme, y mucho menos, apartarme del equipo». Montori anuncia que tomará todas las medidas oportunas contra el club. «El comunicado público del CD Badajoz me está perjudicando de manera notoria. Defenderé mi honor y mis intereses en todas las instancias donde estime conveniente hacerlo».

Desde el Badajoz, por su parte, justifican la medida por un comportamiento impropio de un profesional y contraria a la filosofía del club. «La dirección del Club Deportivo Badajoz ha tomado esta decisión basándose en una serie de conductas que atentan contra los valores y principios que representan esta institución, así como el reglamento interno del club». Este nuevo episodio se suma a otros hechos desagradables de lo que empieza a ser algo habitual por el Nuevo Vivero en los últimos tiempos. La pasada campaña el club pacense también apartó varias semanas a Aketxe tras verse involucrado en un incidente con la Policía Nacional y finalmente le dio la baja en enero. En la previa al partido de Jaraíz, Oliver Sierra también dejaba caer la costumbre de los futbolistas por las salidas nocturnas. «Dan más miedo los bares que abren de lunes a jueves que las fiestas populares».

La entidad blanquinegra lamenta la situación, especialmente en un momento tan crítico de la temporada. «Pedimos disculpas a toda la afición pacense por esta situación tan lamentable y nos encomendamos a ellos para esta fase tan decisiva de la temporada».

Montori también se dirige a los aficionados para dejar claro su compromiso y entrega a los colores. «Quiero manifestar que estoy totalmente involucrado en este proyecto, con el club y con la afición, dando todo lo que está en mi mano para conseguir los éxitos deportivos».

Montori ha participado en los 24 partidos disputados hasta el momento, siendo titular en 12, y ha marcado 4 goles como blanquinegro. Su última diana fue ante el Trujillo el 15 de diciembre, hace ya casi tres meses.