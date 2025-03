El Badajoz, ante la difícil tarea de suplir a Gustavo Quezada

M. Gª Garrido Badajoz Viernes, 21 de marzo 2025, 20:40 | Actualizado 21:29h. Comenta Compartir

El Badajoz visita al dentista este domingo (17.00 horas) en el Nuevo Vivero con un compromiso frente al Montijo tenso, peligroso ... por la atmósfera y delicado por la deriva deportiva que le obliga a no perder de vista el retrovisor. Porque ya no es que el liderato se haya esfumado a un abismo de diez puntos (más el 'golaverage') es que el Diocesano le iguala a puntos y podría arrebatarle la quinta plaza. Y con una coyuntura en la que predominan los nervios a flor de piel, la amenaza del desastre y la zozobra los precedentes no son halagüeños para los pacenses.

En ese contexto, la ausencia de un cimiento táctico adquiere una importancia mayúscula, sobre todo al tratarse de una de las piezas vertebrales. Gustavo Quezada era uno de los que permanecía en alerta amarilla por el ciclo de amonestaciones y ante el Extremadura vio la quinta, lo cual le obligará a perderse el duelo ante los rojinegros. La baja es sensible, no solo por lo que pierde el Badajoz en cuanto a trabajo, despliegue físico, consistencia, presión, fortaleza y equilibrio, sino porque obliga a cuadrar el dibujo sacando a Jesús Sánchez de la cueva. Gus Quezada recaló en agosto para nutrir una posición desguarnecida. Le costó ponerse a tono, adquirir su punto óptimo de forma e ir entrando progresivamente en los planes de Luis Oliver Sierra. De hecho, hasta la quinta jornada liguera no pudo estrenarse como blanquinegro disputando sus primeros minutos en el triunfo frente al Arroyo. Fue el último en gozar de minutos con la salvedad de Sergio Tienza en la portería. Pero poco a poco fue dejando su impronta, y de jugador revulsivo, como refresco para oxigenar la medular en las segundas partes, su papel evolucionó hasta capitalizar mucho protagonismo en el esquema del técnico aragonés, tanto en su variante del 4-2-3-1 como en el 4-4-2. Su rol cambió motivado por el gran rendimiento del centrocampista ecuatoriano y también por la necesidad de retrasar la posición de Jesús Sánchez al centro de la zaga. El canterano pasó de parche para subsanar los percances que se registraban en el eje de la retaguardia a afianzarse en esa posición, dejando vía libre para ex del Llerenense, que aprovechó con creces sus oportunidades. Estrenó titularidad en la visita al campo del Villafranca y desde entonces ha sido inamovible, solo ha faltado en el once inicial en una ocasión, ante el Santa Amalia, en la jornada 14. Su ausencia se unirá a las de Sergio Tienza y Adán Gurdiel, ambos por lesión.

