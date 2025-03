Azuaga y Coria, primer asalto por un puesto en la final nacional

Este domingo, a partir de las 19.30 horas en el Municipal azuagueño, se disputa el partido de ida del último cruce extremeño de la ... promoción de ascenso a Segunda Federación. Azuaga y Coria se miden en la primera parte de este enfrentamiento fratricida por acercarse al duelo definitivo. Y es que después, el vencedor, jugará la gran final nacional, también a ida y vuelta, con un equipo de otra comunidad para ya sí, por fin, pelear por el cambio de categoría. El perdedor dirá adiós a la temporada y permanecerá en Tercera.

El conjunto cauriense parte con ligera y valiosa ventaja, ganada en la liga regular, al acabar segundo clasificado, distanciando por 7 puntos al azuagueño, que terminó tercero. Además de afrontar la vuelta en su campo, en caso de empate de goles en el sumatorio de los dos choques, incluida la prórroga, se proclamaría ganador por su mejor posición, sin necesidad de lanzamientos de penalti.

El Azuaga llega al envite tras eliminar al Villafranca por un global de 5-1 (1-1 a domicilio y 4-0 en su terreno), al tiempo que el Coria lo hace habiéndose quitado de en medio al Moralo por un total de 6-1 (0-2 fuera y 4-1 en casa). Los dos se presentan a esta final territorial en su mejor momento y con los ánimos, la motivación y las ganas rebosantes, deseosos de que llegue la hora de comenzar. ¿Favorito? «No hay equipo favorito, la eliminatoria está al 50% y en condiciones normales se decidirá en la vuelta», apunta Miguel Ángel Ávila, míster del Coria. «El empate les vale a ellos para pasar porque acabaron por delante nuestra, por lo que son favoritos, aunque en una final a doble partido puede pasar cualquier cosa», replica su homónimo en el banquillo del Azuaga, José Miguel Ramos, que encara la segunda final regional consecutiva.

El calendario de competición fue caprichoso y enfrentó a los dos equipos, ya con sus plazas definidas, en la última jornada en el mismo escenario del domingo. El triunfo sonrió a los locales por 1-0 hace tres semanas. El de la primera vuelta, a mediados de enero, fue para los titulares de La Isla por 3-1. Para Ávila ninguno de los dos encuentros sirve de referencia «ya que en la primera vuelta ellos no tenían el mismo bloque y en la segunda ninguno nos jugábamos nada y no arriesgamos»», y Ramos coincide añadiendo que «al final un partido de playoff es distinto, por lo que te juegas, hasta los nervios no son los mismos». En su feudo, el Azuaga ha cedido 2 derrotas y 4 empates, por 11 triunfos, sin contar el del playoff. Acumula 17 partidos seguidos sin perder. El Coria, por su parte, como visitante ganó 7 partidos, empató otros 7 y perdió 3. En la promoción parece haber recuperado el olfato goleador.

Ambos preparadores están de acuerdo también en que este primer asalto será «igualado, con muchos duelos individuales por hacerse con el control», señala el rojiblanco. «Muy igualado y disputado con muchos nervios. El equipo que tenga más tranquilidad, tendrá mucho ganado», agrega el celeste. Dado que la superficie de los campos es distinta, quizás la adaptación de unos y otros será fundamental. Ahora le tocará hacerlo al Coria al tener que acomodarse al césped artificial del rectángulo azuagueño.

En cuanto a lo que temen cada uno del rival, Ramos asegura que el Coria «está muy bien trabajado, se ajusta a varios contextos del juego. Estará dolido por no haber logrado el ascenso directo, pero también estará con muchas ganas porque es muy competitivo». Por su parte, Ávila advierte y elogia la «trayectoria del Azuaga en la segunda vuelta, con una sola derrota, demostrando una gran solidez. Es un equipo que ha acertado con los fichajes en el mercado de invierno». Los dos entrenadores no esconden que quieren ganar este primer enfrentamiento para, unos, tomar ventaja y, otros, para reforzarla.

Dirigirá el encuentro Espada Torrijos, de Cáceres. El colegiado, de 30 años, lleva arbitrados 14 partidos esta campaña, con 8 victorias locales y 2 visitantes, además de 4 empates. A ambos equipos les ha pitado en dos ocasiones, al Azuaga fuera y al Coria en casa. A los rojiblancos, en Villafranca (3-0) y en Navalmoral ante el Moralo (0-0), mientras que a los celestes frente al Montehermoso (1-1) y al Calamonte (5-0).

Las cámaras de televisión de Canal Extremadura serán testigo en directo del desenlace de esta primera contienda que parte, a priori, abierta.