Tebas reclama más competencias sancionadoras contra los violentos

Javier Tebas aprovechó este lunes de resaca liguera y previa de Champions para pedir más competencias sancionadoras, lo que a juicio del presidente de LaLiga le permitirían actuar «más rápido» para identificar a ultras como los que arrojaron mecheros desde el fondo sur del Metropolitano al portero Thibaut Courtois en el derbi madrileño del pasado 29 de septiembre.

El alto dirigente de la patronal de clubes fue más allá en su análisis sobre lo ocurrido en ese encuentro y los problemas que suele ocasionar el Frente Atlético. «Lo más preocupante ya no solo es el que tira o insulta, sino el que consiente y ríe la gracia . No voy a hablar si es suficiente o no (la sanción de cierre de la grada baja del fondo sur del Metropolitano durante un partido), nosotros estamos trabajando para que se disuelva judicialmente al Frente Atlético, para que no exista como organización, ese es nuestro objetivo. Lleva un historial de actos que merecen que sea disuelto», reiteró el mandatario a los medios tras un evento organizado por LaLiga.

Tebas advirtió que «se puede decir que son 60, 100» los que lanzaron mecheros y otros objetos durante el derbi, «pero en el entorno hay mucha gente» que guarda «silencio» o se ríe de esos actos, y eso es «tan grave» como cometerlos. «Lo que haga el Atlético de Madrid, yo no voy a juzgar si es lo correcto y si tiene o no posibilidades de hacerlo. Cada uno tiene que tener su forma y diseñar su estrategia», expresó.

«Con más competencias sancionadoras, nosotros posiblemente hubiésemos ido a una identificación mucho mayor de espectadores de la que ha habido y a lo mejor de forma más rápida. Si nos dan esas atribuciones, pondríamos la tecnología adecuada en ciertas zonas de los estadios para poder identificar muchísimo mejor a todos aquellos que cometan violencia, intolerancia o tiren objetos al terreno de juego», defendió.

Desde LaLiga propusieron colocar «tornos biométricos en las zonas de las gradas de aficiones visitantes y gradas de animación», pero la Agencia de Protección de Datos lo rechazó «con amenaza de graves sanciones». «Además, estimando denuncias de aquellos grupos que son grupos que están en esas gradas y que lo que buscan es el anonimato para no poder ser pillados con las manos en la masa», enfatizó.