Tatiana Fernández: «Para que no juegue el partido me tienen que arrancar la cabeza»

«Para sacarme del partido de vuelta me tienen que arrancar la cabeza». Enérgica, pasional, luchadora y líder por galones y entrega, Tatiana Fernández, voz ... autorizada del Cacereño Femenino, encarna la garra y el coraje que caracteriza a un equipo humilde pero ambicioso que un año más se codea con los colosos del segundo escalón del fútbol nacional para acceder a la élite. Otro milagro más de un club modélico en la gestión.

La portera del conjunto extremeño sufrió un esguince de tobillo en el minuto 74 del choque de la ida en Pinilla ante el Deportivo en un lance con una atacante rival. Aunque siguió jugando, por la tarde saltaron las alarmas. «Terminé el partido porque estaba en caliente, pero en frío lo pasé un poco mal». Piedra angular para Ernesto Sánchez y santo y seña en el vestuario, su presencia en Abegondo (sábado, 12.00 horas) es crucial para las opciones de pasar a la final por el ascenso. Tatiana despeja cualquier duda: «Voy mejorando, ayer ya estaba mucho mejor y hoy he entrenado con el grupo». Aunque en su narración de los hechos se desprende que la acción no fue fortuita y no esconde cierta contrariedad. «Ella no salta a disputar arriba, lo que hace es pegarme un pisotón y me manda el tobillo a Cuenca», explica.

El cruce llega a su segundo envite con todo por decidir, ya que el Cacereño fue capaz de maniatar a las gallegas (0-0), a priori favoritas, que optaron por poner en liza una versión conservadora. «Tenían la consigna clara de que no sucediera nada y es lo que intentaron desde el minuto 1. Fuimos mejores, propusimos más fútbol y tuvimos más ocasiones». Las blanquiazules cuentan con la ventaja de que en caso de prórroga les valdría la igualada para pasar por haber quedado por encima en la tabla. Además, venían avisadas, ya que en los dos enfrentamientos previos cosecharon dos derrotas (4-0 y 0-2) y no han sido capaces de perforar la meta de Tatiana en 270 minutos. «Somos seguramente el equipo más incómodo de la categoría», argumenta.

La veteranía y la experiencia son un grado y la arenga de la arquera antes de un choque de ese calibre se centra en exaltar la proeza conquistada y liberar de presión a sus compañeras. «Les digo que pase lo que pase estoy orgullosa por lo que hemos conseguido juntas y pasar el playoff sería un punto positivo más para el currículum de la temporada».

Poder pelear por una plaza en la máxima categoría fue un premio a la insistencia, «nos descolgamos bastante, nos daban por muertas, pero seguimos creyendo en nuestras posibilidades hasta el final». Porque el Cacereño atravesó por un bache que lastró sus credenciales para opositar con el resto de aspirantes, «perder solidez defensiva nos lastró muchísimo», analiza sobre una racha en la que ganaron un partido de ocho y encajaron 15 tantos. Pero reaccionaron a tiempo para colarse en la sexta plaza de manera tan agónica como épica. «Recuperamos el gen de la portería a cero y de defender todas, sabiendo que alguna vamos a enchufar, porque somos fuertes a balón parado». Reconoce que el equipo verde ha vuelto por sus fueros, «hemos recuperado la chispa este último mes, está siendo un gustazo vernos entrenar, cómo movemos el balón, cómo nos dejamos la piel».

Sobre el pase para el playoff, obtenido en la última jornada tras vencer a Osasuna, que optaba al ascenso directo, y la derrota del SE AEM, admite que no ha sentado bien que en algunos sectores se achacara a la suerte: «Me da rabia que se diga que fue de chiripa, nadie sabe el trabajo que hay detrás de todo eso; hemos salido sin miedo en todos los partidos, ha tenido premio ser valiente y arriesgar».

Sobre el plano anímico, resalta que el Depor cuenta con el factor campo y su afición, que las arropará, «pero nosotras tenemos una mentalidad de hierro, otros equipos se habrían dejado ir. Clasificarnos de esa manera nos ha dado un subidón muy fuerte». Algo que contrasta con la decepción de la escuadra gallega, que se quedó a un gol de subir por la vía rápida.

La guardameta de Monroy pisa tierra firme y elude cualquier referencia al olimpo balompédico, «vivo el día a día, centrada en el sábado, la temporada puede ser más histórica, pero ya lo ha sido y pensar en Primera está un poco lejos todavía».

La expedición pondrá rumbo a La Coruña a primera hora de la mañana del viernes, para contar con la tarde para realizar una pequeña activación, sesión de vídeo y disfrutar de tiempo libre para limpiar la mente antes de la gran cita, siguiendo la planificación habitual de los encuentros a domicilio.